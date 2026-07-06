Η Βραζιλία γνώρισε έναν οδυνηρό αποκλεισμό από τη Νορβηγία μετά την ήττα με 2-1 και έμεινε εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου από τη φάση των «16».

Αυτή ήταν μία ακόμη αποτυχία για τη «σελεσάο», που μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 2002 έχει αποκλειστεί και τις έξι φορές από ευρωπαϊκή ομάδα. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, όλοι οι παίκτες της Βραζιλίας ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά το τέλος του αγώνα, με τον Βινίσιους όμως να προχωρά σε μια πολύ όμορφη κίνηση.

Ο 25χρονος σούπερ σταρ όταν βρέθηκε στη μικτή ζώνη πλησίασε τον Έρλινγκ Χάαλαντ όταν εκείνος έδινε συνέντευξη σε τηλεοπτικά συνεργεία, του έδωσε συγχαρητήρια για την πρόκριση της Νορβηγίας και τον αγκάλιασε. Μια υπέροχη στιγμή ανάμεσα σε δύο σπουδαίους παίκτες, με τον Βινίσιους να αποδεικνύει πως η αντιπαλότητα περιορίζεται στα 90 λεπτά του αγώνα και μόνο.

Vini Jr 🫱🏻‍🫲🏿 Erling Haaland. 🎩



Beautiful to see these scenes. 👏🏼@IliesPeeters 🎥 pic.twitter.com/VR3GYmcVl6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026

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