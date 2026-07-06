Ξανά στο στόχαστρο ο Νάιτζελ Φάρατζ για αδήλωτες παροχές από τον καταδικασμένο για απάτη Τζορτζ Κότρελ

Γιάννης Χανιωτάκης, Λονδίνο

Έρευνα των Sunday Times φέρνει στο φως τις οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στον Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτη του Reform UK, και τον Τζορτζ Κότρελ, επιχειρηματία στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Ο Κότρελ χρηματοδότησε την πολιτική επιστροφή του Φάρατζ ενόψει των εκλογών του 2024. Πλήρωσε για την προσωπική του ασφάλεια, του παραχώρησε μια πολυτελή κατοικία δίπλα στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ και προσέλαβε μια ακριβοπληρωμένη ομάδα για να αναβαθμίσει την εικόνα του στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Φάρατζ δεν δήλωσε ποτέ αυτές τις παροχές στο βρετανικό κοινοβούλιο.

Ο 32χρονος Τζορτζ Κότρελ έχει καταδικαστεί για υπόθεση απάτης. Το 2014, σε συνάντηση στο Λας Βέγκας, είχε προθυμοποιηθεί να ξεπλύνει χρήματα ναρκωτικών μέσω του «dark web» και Bitcoin. Συνελήφθη τον Ιούλιο του 2016 στο αεροδρόμιο του Σικάγο, ενώ επέστρεφε από προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ όπου παρών ήταν και ο Φάρατζ.

Αντιμέτωπος με ποινή έως και 20 ετών, προχώρησε σε συμφωνία με τις αρχές. Ομολόγησε την ενοχή του για ηλεκτρονική απάτη, έδωσε πληροφορίες και τελικά εξέτισε ποινή οκτώ μηνών σε ομοσπονδιακή φυλακή της Αριζόνα.

Μάλιστα φαίνεται να αξιοποιεί τις στενές σχέσεις του Φάρατζ με τον Ντόναλντ Τραμπ, ελπίζοντας να εξασφαλίσει προεδρική χάρη για να διαγράψει το ποινικό του μητρώο στις ΗΠΑ.

Το κόμμα Reform UK διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έχουν παραβιαστεί οι κανόνες, υποστηρίζοντας ότι την περίοδο που δόθηκαν αυτές οι παροχές ο Φάρατζ λειτουργούσε ως παρουσιαστής και όχι ως πολιτικός, και χαρακτηρίζει την έρευνα πολιτικά υποκινούμενη.

Οι νεοεκλεγέντες βουλευτές έχουν προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων από την εκλογή τους για να δηλώσουν δώρα ή παροχές που έλαβαν κατά το έτος που προηγήθηκε της εκλογής τους, εφόσον αυτά σχετίζονται «με οποιονδήποτε τρόπο» με την πολιτική τους δραστηριότητα.

Ο Φάρατζ βρίσκεται ήδη υπό έρευνα για άλλη αδήλωτη δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από δισεκατομμυριούχο κρυπτονομισμάτων.



Πηγή: skai.gr

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