Βορίδης στον ΣΚΑΪ: Πρέπει να γίνει κακουργηματική η κατάληψη δημοσίου χώρου

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ μίλησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, σχολιάζοντας την τριπλή εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως τραγική κατάληξη τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κόμματος Αφροδίτης Νέστορα.

Ο κ. Βορίδης υπογράμμισε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η σύλληψη των δραστών, αλλά – όπως είπε – ακόμη πιο σημαντικό είναι να υπάρχει «μια πλήρης και σωστά δομημένη δικογραφία» με όλο το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό, ώστε η υπόθεση να οδηγηθεί κανονικά στη Δικαιοσύνη.

«Ο παράγοντας χρόνος έχει τη σημασία του, αλλά δεν είναι το σπουδαίο τώρα. Το σημαντικό είναι να είναι μια σωστά δομημένη δικογραφία», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το ζήτημα δεν είναι αν οι συλλήψεις θα γίνουν άμεσα ή σε λίγες ημέρες, αλλά η ποιότητα της προανακριτικής διαδικασίας.

Αναφερόμενος στο κατά πόσο υπάρχει αναβίωση της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, υποστήριξε ότι έχουν γίνει βήματα για την αντιμετώπιση της πολιτικής βίας και ειδικότερα «της βίας της άκρας αριστεράς», κάνοντας αναφορά και στο ζήτημα των καταλήψεων, τις οποίες χαρακτήρισε ορμητήρια, σημειώνοντας ότι έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια χωρίς όμως να έχουν εξαλειφθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις καταλήψεις δημόσιων χώρων και κτιρίων, τονίζοντας ότι «πρέπει να γίνει κακουργηματική η πράξη της κατάληψης κοινοχρήστων δημοσίων κτιρίων», υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα συνδέεται με την απαξία του φαινομένου.

«Το κακούργημα είναι κάτι το οποίο συνδέεται με την απαξία του φαινομένου. Και θέλω επίσης να σας πω ότι αυτά δεν είναι άσχετα με την καλλιέργεια μιας συγκεκριμένης αντίληψης για την πολιτική βία. Δηλαδή μέχρι πρότινος λέγαμε "Τι είναι τα γκαζάκια; Τα γκαζάκια είναι μεν μια πράξη εμπρησμού, αλλά πάλι πλημμεληματικού χαρακτήρα, γιατί, να δούμε αν κινδύνεψε, δεν κινδύνεψε, και μάλλον έχουν χαρακτήρα διαμαρτυρίας". Ακουγόντουσαν κάτι τέτοια. Θέλω να τονίσω ότι αυτά εξελίσσονται με ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Χρειάζεται να αναβαθμιστεί ο χαρακτηρισμός τρομοκρατικών οργανώσεων μέσα από τον σχετικό κατάλογο. Αυτό είναι διοικητική πράξη. Και επομένως, να διευρυνθεί το πεδίο, το τι είναι τελικά τρομοκρατική οργάνωση», όπως ανέφερε.

Παράλληλα, στάθηκε στη ρητορική μίσους που διακινείται στα κοινωνικά δίκτυα, λέγοντας ότι συχνά περιλαμβάνει απειλές και ακραίες εκφράσεις όπως «θα σε σκοτώσω» ή «θα πεθάνουν τα παιδιά σου». Όπως τόνισε, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αυτεπάγγελτης δίωξης τέτοιων περιπτώσεων και η καλύτερη αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων από τις αρχές.

Για να προσθέσει λέγοντας:

«Αυτό έχει να κάνει με ορισμένου τύπου πολιτική ρητορική. Αλλά, επίσης, έχει να κάνει με το ότι πολλοί μηχανισμοί, οι οποίοι λειτουργούσαν ενισχύοντας τη συνοχή και ως ιδεολογικοί μηχανισμοί παρήγαγαν κοινωνική συνοχή, όπως το σχολείο. Αυτή τη στιγμή, άμα μιλήσετε με δασκάλους στο σχολείο, θα γυρίσουν να σας πουν ότι στην παραμικρή παρατήρηση σε παιδιά εμφανίζεται ένας γονιός ο οποίος πάει και τους κάνει καταγγελία για το πειθαρχικό. Δεν γίνεται κι αυτό. Πρέπει να θωρακιστεί η πειθαρχική λειτουργία του σχολείου. Δεύτερο, το σχολείο πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερη σχέση με την εποπτεία πάνω στα παιδιά. Δεν είναι απλώς ένας μηχανισμός γνώσης. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος παράγει κοινωνική ενσωμάτωση».

Πηγή: skai.gr

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