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Χρηματιστήριο: Στις 2.551,78 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με άνοδο 0,57%

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,54%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,08%

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Άνοδος χρηματιστηρίου

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω περιορισμένων διακυμάνσεων των δεικτών στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.551,78 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,57%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 17,65 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,54%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (+3,34%), της ΕΥΔΑΠ (+2,62%), της Coca Colka HBC (+1,68%), της Allwyn (+1,41%) και της ΔΕΗ (+1,35%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΔΑΑ (-0,46%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,39%) και της Κύπρου (-0,30%).

Ανοδικά κινούνται 49 μετοχές, 27 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Q&R (+496%) και Ave (+4,82%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Fais Group(-4,13%) και Mevaco (-2,52%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχές
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