Ρομάριο: «Δυστυχώς η Βραζιλία ήταν μικρή ομάδα»

Ο χθεσινός αποκλεισμός-σοκ της Βραζιλίας στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 από τη Νορβηγία (2-1) προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη χώρα με τον Ρομάριο να εκφράζει την οργή των φιλάθλων για την εμφάνιση της «Σελεσάο»:

«Ως Βραζιλιάνος είμαι πολύ απογοητευμένος και εξοργισμένος. Η ευθύνη είναι όλων, και του προπονητή φυσικά. Αυτή δεν είναι η Βραζιλία που γνωρίζουμε ή που θέλουμε να βλέπουμε», τόνισε ο παλαίμαχος φορ, παγκόσμιος πρωταθλητής το 1994 και συμπλήρωσε:

«Δυστυχώς η Βραζιλία ήταν μικρή ομάδα. Σε ένα Μουντιάλ κάθε παιχνίδι είναι τελικός και η ομάδα δεν μπήκε με αυτή τη νοοτροπία στο γήπεδο. Είναι εύκολο να κουνάμε το δάχτυλο τώρα, αλλά είναι προτιμότερο να ανασυνταχθούμε και να πάρουμε το μάθημά μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.