Ρομάριο: «Δυστυχώς η Βραζιλία ήταν μικρή ομάδα»

Ο χθεσινός αποκλεισμός-σοκ της Βραζιλίας στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 από τη Νορβηγία (2-1) προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη χώρα με τον Ρομάριο να εκφράζει την οργή των φιλάθλων για την εμφάνιση της «Σελεσάο»:
«Ως Βραζιλιάνος είμαι πολύ απογοητευμένος και εξοργισμένος. Η ευθύνη είναι όλων, και του προπονητή φυσικά. Αυτή δεν είναι η Βραζιλία που γνωρίζουμε ή που θέλουμε να βλέπουμε», τόνισε ο παλαίμαχος φορ, παγκόσμιος πρωταθλητής το 1994 και συμπλήρωσε:
«Δυστυχώς η Βραζιλία ήταν μικρή ομάδα. Σε ένα Μουντιάλ κάθε παιχνίδι είναι τελικός και η ομάδα δεν μπήκε με αυτή τη νοοτροπία στο γήπεδο. Είναι εύκολο να κουνάμε το δάχτυλο τώρα, αλλά είναι προτιμότερο να ανασυνταχθούμε και να πάρουμε το μάθημά μας».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.