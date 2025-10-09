Ένα δημοσίευμα του Σαμς Χαράνια προκάλεσε... χαμό στο NBA, καθώς ο γνωστός δημοσιογράφος άφησε να εννοηθεί πως το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς παραμένει αβέβαιο, λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η νέα σεζόν.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ κλήθηκε να απαντήσει σε αυτό το ρεπορτάζ. Ερωτηθείς για την κατάσταση από δημοσιογράφους μετά την προπόνηση των «ελαφιών», είπε ότι δεν είχε διαβάσει καν το σχετικό άρθρο, εκφράζοντας τη θερμή του υποστήριξη για το φετινό ρόστερ των Μπακς και τη δέσμευσή του στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά, σημείωσε ότι θα ήταν «ανθρώπινο» αν άλλαζε γνώμη αργότερα.

«Πρώτα απ 'όλα, δεν έχω διαβάσει αυτή την ιστορία. Όταν ξεκινά η σεζόν, προσπαθώ να αποχωρήσω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να επικεντρωθώ στη δουλειά μου και στην ομάδα μου. Αλλά, ναι, το έχω πει πολλές φορές, θέλω να βρίσκομαι σε μια κατάσταση που μπορώ να κερδίσω και τώρα είμαι εδώ. Πιστεύω σε αυτήν την ομάδα. Πιστεύω στους συμπαίκτες μου.

Είμαι εδώ για να οδηγήσω αυτήν την ομάδα όπου μπορούμε να πάμε και σίγουρα θα είναι δύσκολο. Θα το παλεύουμε μέρα με τη μέρα, αλλά εγώ είμαι εδώ. Οπότε, όλα τα άλλα επιπλέον πράγματα δεν έχουν σημασία. Νομίζω ότι έχω επικοινωνήσει με τους συμπαίκτες μου, έχω επικοινωνήσει με τους ανθρώπους που σέβομαι και αγαπώ, ότι τη στιγμή που θα πατήσω σε αυτό το γήπεδο ή σε αυτή την εγκατάσταση, θα φορέσω αυτή τη φανέλα, τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία. Είμαι δεσμευμένος σε ό,τι έχω μπροστά μου.

Τώρα, αν σε έξι, επτά μήνες αλλάξω γνώμη, νομίζω ότι είναι και ανθρώπινο, έχεις το δικαίωμα να πάρεις όποια απόφαση θέλεις, αλλά εγώ είμαι αφοσιωμένος σε αυτήν την ομάδα. Είμαι αφοσιωμένος σε αυτούς τους τύπους, σε αυτήν την ομάδα και σε αυτό το προπονητικό επιτελείο και στον εαυτό μου», είπε αναλυτικά.

