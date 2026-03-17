Χωρίς την παρουσία φιλάθλων της θα αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό η ΑΕΛ Novibet την ερχόμενη Κυριακή, με την Αστυνομία να ανάβει «κόκκινο» στη μετακίνηση οπαδών της στο «Γ. Καραϊσκάκης».



Όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Θεσσαλίας, το προηγούμενο διάστημα είχε καταθέσει αίτημα για την εξασφάλιση 1.600 εισιτήριων, με τους «ερυθρόλευκους» να αποδέχονται την εν λόγω πρόταση. Ωστόσο, η Αστυνομία είπε όχι στην παρουσία φιλάθλων των «βυσσινί» στο φαληρικό γήπεδο, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας αθλητικής βίας.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ομάδας ότι ζήτησε επίσημα 1600 εισιτήρια για την αναμέτρηση της Κυριακής 22 Μαρτίου με τον Ολυμπιακό, στο στάδιο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” , αίτημα που έγινε δεκτό από την γηπεδούχο ομάδα. Ωστόσο ο αγώνας θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία Λαρισαίων φιλάθλων μετά από απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από εισήγηση της υπηρεσίας αθλητικής βίας για τα συμβάντα που έλαβαν χώρα στο παιχνίδι του πρώτου γύρου».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.