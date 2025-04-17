Μπερνάρ: Επιβεβαιώνει ότι έχει προτάσεις από Ελλάδα

Συνεχόμενα είναι τα ρεπορτάζ που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τη Βραζιλία αναφορικά με το μέλλον του Μπερνάρ. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, φαίνεται ότι έχει ξανά στα «εισερχόμενα» του κρούσεις από ελληνικές ομάδες, με πρόσφατο ρεπορτάζ από την πατρίδα του να κάνει λόγο για ενδιαφέρον του «τριφυλλιού», αλλά και των ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού ενόψει Ιουλίου.



Νέα δημοσιεύματα, αυτή τη φορά, από τον Πέδρο Σόουζα τονίζουν ότι ο ίδιος ο Μπερνάρ, φέρεται να παραδέχεται ότι έχει πρόταση από ελληνική ομάδα, χωρίς ωστόσο να κατονομαστεί ο σύλλογος που του την έχει κάνει.

«Έχω τη δυνατότητα να γυρίσω στην Ευρώπη. Υπάρχουν ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, οπότε μπορώ να γυρίσω. Όμως, έχω συμβόλαιο με την Ατλέτικο και σε καμία στιγμή το μυαλό μου δεν έχει πάει πουθενά αλλού εκτός από εδώ. Έχω πολύ ξεκάθαρες σκέψεις για να μείνω εδώ», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:



«Πιστεύω πως χρειάζομαι περισσότερη αυτοπεποίθηση και ευκαιρίες. Τα πράγματα θα φτιάξουν σιγά-σιγά. Δεν νομίζω πως έχω θέμα προσαρμογής, είμαι εδώ αρκετό καιρό. Σε λίγο θα κλείσω έναν χρόνο από την επιστροφή. Ελπίζω ότι θα νιώσω αυτοπεποίθηση όλο και περισσότερο, γιατί το μόνο που έχω ανάγκη είναι να σκοράρω και να μοιράσω χαρά στους οπαδούς».



Θυμίζουμε ότι το συμβόλαιο του Μπερνάρ με την Ατλέτικο Μινέιρο, λήγει το 2027, ωστόσο τη φετινή σεζόν έδειξε ότι δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στον βραζιλιάνικο σύλλογο, αφού μετρά 15 ματς με 259 λεπτά συνολικής συμμετοχής φέτος.

