Έχασε στο Μπιλμπάο, αλλά έμεινε ζωντανός για την κούπα ο ΠΑΟΚ

Ο καλός ΠΑΟΚ μπορεί να σηκώσει την κούπα του Europe Cup στο Παλατάκι (23/04) που δεν θα πέφτει καρφίτσα! Αυτό έιναι το πόρισμα από τον πρώτο τελικό του Δικεφάλου με την Μπιλμπάο στη χώρα των Βάσκων, εκεί όπου παρότι ηττήθηκε με 72-65, έμεινε ζωντανός καθώς κράτησε τη διαφορά σε επίπεδα που μπορεί να ανατρέψει, αφού θέλει νίκη με 8 πόντους και πάνω.

Ο Δικέφαλος ήταν πολύ άστοχος, ειδικά από το τρίποντο (3/26), μην καταφέρνοντας παράλληλα να εκμεταλλευτεί και τα 14 επιθετικά ριμπάουντ που μάζεψε, σκοράροντας μόλις 5 πόντους σε αυτές τις έξτρα κατοχές.

Καλύτερος για τον ΠΑΟΚ ο Ρέινολντς με 15, με τον Μπάρτλεϊ που... άργησε να ξυπνήσει να μετράει 14, ενώ για τους νικητές ήταν καθοριστικός ο Πάντζαρ με 19.

Το ματς:

Πολύ δυνατό ξεκίνημα για τους Βάσκους, ο οποίοι με το εκπληκτικό 4/5 από τη γραμμή του τριπόντου έκαναν γρήγορα το 12-2. Ο ΠΑΟΚ απάντησε και με ένα σερί 3-10 μείωσε στους 3 (15-12), 3:10 για τη λήξη της πρώτης περιόδου, βρίσκοντας εύκολα καλάθια μέσα από το ζωγραφιστό. Ωστόσο, τα πολλά λάθη στην επίθεση και οι κακές επιλογές οδήγησαν σε ένα σερί 7-0 των γηπεδούχων, το οποίο έφερε και το 22-12 του πρώτου οκταλέπτου.

Με τον Κατσίβελη να περνά στο ματς η ομάδα του Καντσελιέρι… ανάσανε, καθώς ο Έλληνας γκαρντ με προσωπικά καλάθια ξεκόλλησε μετά από σχεδόν 5 λεπτά τον ΠΑΟΚ από τους 12 πόντους. Στη συνέχεια άμυνα και συγκέντρωση στην επίθεση έφεραν τη διαφορά μέχρι και στους 4 με τρίποντο του Παπαδάκη (28-24). Ο Δικέφαλος πλησίασε ακόμα και στους 2 (31-29) 2:39 για το ημίχρονο, ωστόσο ένα λάθος του Χέντερσον και ένα… τετράποντο του Ντε Ρίντερ έκανε το 35-31, με τον Πάντζαρ με τρεις βολές στο τέλος να διαμορφώνει το 38-31 του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε εντυπωσιακά και με τον Μπάρτλεϊ να μπαίνει και αυτός στην εξίσωση (μέχρι τότε είχε 3 πόντους), η ομάδα του Καντσελιέρι όχι απλά επέστρεψε, αλλά κατάφερε να ανατρέψει πλήρως την κατάσταση! Παίρνοντας αρχικά το πρώτο προβάδισμα μετά από σχεδόν 28 λεπτά παιχνιδιού με βολές του Μπάρτλεϊ, ενώ ο Κατσίβελης έκανε το 44-48 δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, με το επιμέρους να είναι 6-17. Ωστόσο, η Μπιλμπάο έτρεξε ένα σερί 8-0 και έκανε το 52-48, με τον Χέντερσον να κάνει το 52-50 με βολές.

Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ 72-65: Έχασε στο Μπιλμπάο, αλλά έμεινε ζωντανός για την κούπα ο ΠΑΟΚ!

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Βάσκοι έτρεξαν εκ νέου ένα σερί 8-0 και έκαναν το 61-53, 7:22 για το φινάλε, με τον ΠΑΟΚ να έχει χάσει εντελώς τη συγκέντρωσή του. Ο Πάντζαρ ήταν καθοριστικός για τους γήπεδούχους, ο Ντράγκιτς πέτυχε σημαντικά καλάθια και η υπόθεση νίκη φαινόταν πως χάνεται. Η διαφορά, όμως, ήταν εξίσου σημαντική και ο Δικέφαλος συνέχιζε να παλεύει μέχρι το τέλος. Η Μπιλμπάο έκανε λάθος στην τελευταία της επίθεση, ο Κατσίβελης ευστόχησε και ο ΠΑΟΚ έριξε τη διαφορά στους 7, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να παλέψει στο Παλατάκι.

Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ 72-65: Έχασε στο Μπιλμπάο, αλλά έμεινε ζωντανός για την κούπα ο ΠΑΟΚ!

Τα δεκάλεπτα: 22-12, 38-31, 52-50, 72-65.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.