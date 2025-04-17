Βαγιαννίδης: Πρωτοσέλιδο στην A Bola με Παυλίδη

Για άλλη μια φορά τον τελευταίο χρόνο το πρωτοσέλιδο της A Bola είναι… ελληνικό! Η πορτογαλική εφημερίδα κυκλοφόρησε σήμερα (17/04) με Βαγγέλη Παυλίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη στο πρώτο της «χτύπημα», γράφοντας για τον πρώτο ότι οδεύει προς ανανέωση της συνεργασίας του με την Μπενφίκα και για τον δεύτερο ότι «θέλει να αγωνιστεί με τη φανέλα της Σπόρτινγκ».



Ο κεντρικός τίτλος, δε, είναι: «Στην Ελλάδα καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον»!

Ο Βαγιαννίδης βρίσκεται, θυμίζουμε, εδώ και καιρό στο μεταγραφικό στόχαστρο των «λιονταριών» της Λισαβόνας και όλο και πιο συχνά πια φιγουράρει ψηλά στα πορτογαλικά Μέσα, όπως συνέβαινε αντίστοιχα πέρυσι με τον Φώτη Ιωαννίδη. Ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού αποτελεί διακαή πόθο της Σπόρτινγκ, η οποία, ωστόσο, δεν φτάσει -ακόμα- στις απαιτήσεις, που έχει θέσει το «τριφύλλι» για την πώλησή του, έχοντας ήδη απορρίψει μία πρόταση. Οι «πράσινοι» αξιώνουν περισσότερα από 11 εκατ. ευρώ για να δώσουν τον Βαγιαννίδη, με τους Πορτογάλους να αναμένεται να επανέλθουν.



Όσο για τον συμπαίκτη του Βαγιαννίδη στην Εθνική ομάδα, Βαγγέλη Παυλίδη, ο Έλληνας φορ κάνει τρομερή σεζόν με την Μπενφίκα και από εκεί, που στο ξεκίνημά του στη Λισαβόνα και μέχρι να προσαρμοστεί τα «άκουγε», τώρα όλα δείχνουν ότι θα ανανεώσει με τους «αετούς»!

