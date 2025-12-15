Αταμάν: «Ο Ναν τραυματίστηκε στην προπόνηση, ελπίζουμε ότι θα παίξει με Φενέρ»

Ανησυχία στις τάξεις του Παναθηναϊκού προκάλεσε κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης του «τριφυλλιού» στην Κωνσταντινούπολη ο Κέντρικ Ναν.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε σε Μέσα της πατρίδας του, ο Εργκίν Αταμάν αποκάλυψε πως ο Αμερικανός σούπερ σταρ των «πράσινων» αποχώρησε κατά τη διάρκεια της προπόνησης με ενοχλήσεις στο γόνατο, με τον Τούρκο κόουτς να δηλώνει πως άπαντες ελπίζουν να μπορέσει να αγωνιστεί στο αυριανό δύσκολο παιχνίδι με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε για τη 16η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Ο 30χρονος γκαρντ γύρισε λίγο τον αριστερό του αστράγαλο, ωστόσο, η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία και δεν φαίνεται να είναι κάτι το σοβαρό, κάνοντας εν συνεχεία θεραπεία.



Το πρωί θα φανεί καλύτερα η κατάσταση του Κέντρικ Ναν και θα ξεκαθαριστεί το τοπίο του τραυματισμού, με τις πιθανότητες πάντως να είναι υπέρ της συμμετοχής του κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης.



Όσον αφορά τον Τσέντι Όσμαν, ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης για ακόμη μία ημέρα και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.