Μπάσκετ: Σοβαρεύτηκε στο 2ο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός 106-67 τον Πανιώνιο

Ένα δεκάλεπτο καλού... «ερυθρόλευκου» μπάσκετ ήταν αρκετό για τον Ολυμπιακό να επικρατήσει τον Πανιώνιο στο ΣΕΦ και να κάνει το 1-0 στην προημιτελική σειρά των playoffs της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα τα βρήκε... σκούρα στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον μαχητικό Ιστορικό, ο οποίος και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 45-42! Ωστόσο, οι γηπεδούχοι σοβαρεύτηκαν και πάτησαν το πόδι στο γκάζι στο τρίτο δεκάλεπτο, εκεί όπου με επιμέρους σκορ 32-8, εκτόξευσαν τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους, τελειώνοντας τη δουλειά στο τέταρτο για το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 64-22 στο δεύτερο ημίχρονο για το τελικό 106-67.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 23 πόντους, 10 ριμπάουντ και 36 πόντους στο PIR, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να ακολουθεί σε απόδοση με 20 πόντους (6/11τρ.) και 3 ασίστ, ενώ, ο Άλεκ Πίτερς πρόσθεσε 15 πόντους και 7 ριμπάουντ. Όσον αφορά τον Σέιμπεν Λι, ο Αμερικανός γκαρντ στο ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα μέτρησε 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Για τον Πανιώνιο, που θα φιλοξενήσει το Game 2 στο Κλειστό της Γλυφάδας την ερχόμενη Κυριακή (13/04), διασώθηκαν οι Νόκο (11π., 9ρ.) και Ντέιβις (14π., 9ρ.).

Το ματς:

Αρκετά συγκεντρωμένος και με διάθεση να παίξει γρήγορο μπάσκετ μπήκε στο ματς ο Ολυμπιακός, που είδε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να πετυχαίνει τρία τρίποντα σε ισάριθμες προσπάθειες και τους Βεζένκοφ και Γκος να προσθέτουν από ένα δίποντο για το 13-2 στο τρίλεπτο. Από εκείνο το σημείο, ο Πανιώνιος ανέβασε την απόδοσή του και με τις βολές του δραστήριου Νόκο, αλλά και το τρίποντο του Ρέι, μείωσε στους 4 (15-11), προτού οι Παπανικολάου και Βεζένκοφ γράψουν το 19-11 στο 7'. Κάποιες κακές άμυνες των γηπεδούχων, επέτρεψαν στον Ιστορικό να βρει εύκολα τελειώματα και να μειώσει στο καλάθι (19-17), προτού ο Ντόρσεϊ με ένα ακόμα τρίποντο κλείσει την περίοδο με το σκορ στο 22-17.

Τα μαζεμένα άστοχα σουτ του Ολυμπιακού, αλλά και τα νεύρα που έβγαλαν οι «ερυθρόλευκοι» - δύο τεχνικές ποινές σε Μπαρτζώκα και Παπανικολάου - επηρέασαν το μυαλό των Πειραιωτών, με αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι να το εκμεταλλευτούν και να περάσουν μπροστά για πρώτη φορά στο ματς με 26-24 στο 12'. Λι και Τσαλμπούρης αντάλλαξαν τρίποντα για το 29-27 ένα λεπτό αργότερα, προτού ο Πίτερς με πέντε γρήγορους δικούς του πόντους, διαμορφώσει το 32-29 στο 14'.

Με τον Αμερικανό γκαρντ στην αιχμή του δόρατος και τον Παπανικολάου να προσθέτει τρεις ακόμα πόντους, ο Ολυμπιακός πήγε στο +5 (38-33), με τους Ρέι και Τσαλμπούρη να απαντούν δυναμικά για τον Πανιώνιο, γράφοντας το υπέρ του 42-40 στο 19'. Ο Βεζένκοφ ισοφάρισε πριν το φινάλε με λέι απ, για να έρθει ο Γκίκας με buzzer beater τρίποντο και να στείλει τους Νεοσμυρνιώτες στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 45-42.

Όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο, έτσι και στο τρίτο, οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά και με ένα επιμέρους σκορ 8-3 δια χειρός Βεζένκοφ, Παπανικολάου και Γκος, προηγήθηκαν με 50-48 στο 22ο λεπτό, με τον Πανιώνιο να παίρνει ξανά κεφάλι στο σκορ με τρίποντο του Ντέιβις (50-51) ένα λεπτό αργότερα. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν απόλυτα στο παρκέ του φαληρικού γηπέδου, παίζοντας καλή και πιεστική άμυνα στη μία πλευρά του παρκέ, ενώ, στην άλλη, με μπροστάρηδες τους Βεζένκοφ που είχε 10 πόντους και τον Ντόρσεϊ να μετρά 5, έτρεξαν ένα τρομερό 19-0 σερί για το +18 και το 69-51 στο 29'. Χαρακτηριστικό είναι πως ο Πανιώνιος έμεινε άποντος για έξι συνεχόμενα λεπτά, με τον Ολυμπιακό να κλείνει την περίοδο στο +21 και το 74-53, χάρη στο εκκωφαντικό επιμέρους σκορ 32-8 της περιόδου.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν με κεκτημένη ταχύτητα στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, συνεχιζοντας το επιθετικό κρεσέντο τους. Στο παιχνίδι του σκοραρίσματος μπήκε δυναμικά και οι Σέιμπεν Λι και Γιαννούλης Λαρεντζάκης, με τον Ολυμπιακό να φτάνει μέχρι και το +41, παίρνοντας τελικώς τη νίκη με σκορ 106-67.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 42-45, 74-53, 106-67.

