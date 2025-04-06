Ιστορική ημέρα για την ΑΕΛ και την πόλη της Λάρισας, καθώς το ποδοσφαιρικό «καμάρι» της περιοχής επιστρέφει στα μεγάλα «σαλόνια» της χώρας μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας.

Το μεσημέρι της Κυριακής (06/04), οι «βυσσινί» πέρασαν από την Χαλάστρα με σκορ 2-1 επί του Καμπανιακού για την 7η αγωνιστική των playoff ανόδου του Βορείου ομίλου και εξασφάλισαν και μαθηματικά την άνοδο στην Stoiximan Super League της νέας αγωνιστικής περιόδου μετά από εκείνη του 2020/2.

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη άνοιξε το σκορ στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης με πέναλτι του Πασά, έπειτα από ανατροπή του Μούργου από τον Φροσύνη. Ένα γκολ που πανηγυρίστηκε έξαλλα στα πέριξ του γηπέδου, εκεί όπου είχαν μαζευτεί εκατοντάδες φίλοι της ΑΕΛ περιμένοντας καρτερικά το πολυπόθητο τρίποντο της ανόδου.

Στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, και συγκεκριμένα στο 54', οι φιλοξενούμενοι διπλασίασαν τα τέρματά τους με καρφωτή κεφαλιά του Μπαγκαλιάνη από την «καρδιά» της αντίπαλης περιοχής μετά από εκτέλεση κόρνερ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ήρθε η απάντηση των γηπεδούχων, οι οποίοι μείωσαν σε 2-1 με σουτ του Κωτσόπουλου μετά από λάθος πάσα του κίπερ της ΑΕΛ, Σουλούκου. Στον εναπομείναντα χρόνο, οι «βυσσινί» συνέχισαν να ψάχνουν το τρίτο γκολ, το οποίο ωστόσο δεν ήρθε, πανηγυρίζοντας μαζί με τους φιλάθλους τους στο φινάλε του ματς την άνοδο στην Super League.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα 2-0 τον Μακεδονικό

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου που διεξήχθη την ίδια ώρα, ο ΠΑΣ Γιάννινα επικράτησε 2-0 του Μακεδονικού στους «Ζωσιμάδες» χάρη στα δύο τέρματα του Γερμανού μεσοεπιθετικού, Χάινριχ στο 8ο και το 58ο λεπτό. Αποτέλεσμα με το οποίο οι Γιαννιώτες ανέβηκαν στην 3η θέση του γκρουπ και τους 24 βαθμούς, στο -3 από τον Ηρακλή.



