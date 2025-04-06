Λογαριασμός
Αταμάν για Ναν: Διαψεύδει τα σενάρια για την Εθνική Τουρκίας

Ο Εργκίν Αταμάν διέψευσε τα δημοσιεύματα πως γίνεται προσπάθεια να αποκτήσει ο Κέντρικ Ναν τουρκικό διαβατήριο, ώστε να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Τουρκίας

Πλήθος δημοσιευμάτων το Σαββατοκύριακο (5-6 Απριλίου) συνέδεσε το όνομα του Κέντρικ Ναν με την εθνική Τουρκίας. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε η φημολογία πως γίνεται η προσπάθεια έτσι ώστε ο Αμερικανός γκαρντ να αποκτήσει τουρκικό διαβατήριο, ώστε να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν και σε διεθνές επίπεδο.

Παρόλα αυτά, φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς το διέψευσε ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού αλλά και της εθνικής Τουρκίας. Πράγματι, ο Αταμάν μίλησε σε Μέσο της πατρίδας του και τόνισε πως δεν υπάρχει επαφή της μπασκετικής ομοσπονδίας της χώρας με κάποιον παίκτη, καθώς υπάρχει ήδη ως νατουραλιζέ ο Σέιν Λάρκιν.

«Ο στρατηλάτης της εθνικής ομάδας από τις ΗΠΑ είναι ο Σέιν Λάρκιν. Δεν έχουμε καμία επαφή με άλλους παίκτες αυτή τη στιγμή», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αταμάν, βάζοντας τέλος στη φημολογία περί Ναν στην εθνική Τουρκίας.

