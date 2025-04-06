Πλήθος δημοσιευμάτων το Σαββατοκύριακο (5-6 Απριλίου) συνέδεσε το όνομα του Κέντρικ Ναν με την εθνική Τουρκίας. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε η φημολογία πως γίνεται η προσπάθεια έτσι ώστε ο Αμερικανός γκαρντ να αποκτήσει τουρκικό διαβατήριο, ώστε να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν και σε διεθνές επίπεδο.

Παρόλα αυτά, φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς το διέψευσε ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού αλλά και της εθνικής Τουρκίας. Πράγματι, ο Αταμάν μίλησε σε Μέσο της πατρίδας του και τόνισε πως δεν υπάρχει επαφή της μπασκετικής ομοσπονδίας της χώρας με κάποιον παίκτη, καθώς υπάρχει ήδη ως νατουραλιζέ ο Σέιν Λάρκιν.

«Ο στρατηλάτης της εθνικής ομάδας από τις ΗΠΑ είναι ο Σέιν Λάρκιν. Δεν έχουμε καμία επαφή με άλλους παίκτες αυτή τη στιγμή», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αταμάν, βάζοντας τέλος στη φημολογία περί Ναν στην εθνική Τουρκίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.