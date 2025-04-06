Λογαριασμός
Superleague 2: Απίστευτο σκηνικό στο ΠΑΣ Γιάννινα - Μακεδονικός (2-0) - Πιάστηκαν στα χέρια οι προπονητές

Επεισοδιακό ήταν το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Μακεδονικό, με τους προπονητές των δύο ομάδων να έχουν ένα πολύ ενθέρμο επεισόδιο, στο οποίο μάλιστα πιάστηκαν και στα χέρια

ΠΑΣ Γιάννινα - Μακεδονικός

Στα Γιάννενα ο ΠΑΣ φιλοξένησε τον Μακεδονικό για τα playouts της Super League 2, με τους γηπεδούχους να παίρνουν εν τέλει τη νίκη με 2-0, χάρη στα τέρματα του Χένρικς στο 8ο και το 58ο λεπτό, με τον Γερμανό να γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ανεβάζοντας την ομάδα του στους 24 βαθμούς.

Όμως τα φώτα της δημοσιότητας δεν πήγαν μόνο στον 27χρονο επιθετικό, καθώς στο 29ο λεπτό οι προπονητές των δύο ομάδων ήρθαν σε μία έντονη λογομαχία, που δεν έμεινε μόνο στα λόγια.

Οι Σάκης Παπαβασιλείου και Νίκος Μπαδήμας άφησαν τον πάγκο τους και ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο και πιάστηκαν στα χέρια, με τους πιο ψύχραιμους όμως να επεμβαίνουν και να ηρεμούν την κατάσταση, πριν ξεφύγει εντελώς εκτός ελέγχου.

Δείτε το βίντεο: 

