Επιστροφή στις νίκες με εμφατικό τρόπο από τον Ολυμπιακό!

Από την αρχή μέχρι το τέλος, οι «ερυθρόλευκοι» δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, την οποία συνέτριψαν 89-72, κάνοντας το 2/2 απέναντί της και ανεβαίνοντας στο 12-10.



Απολαυστικός και κυρίαρχος Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος είχε 20 πόντους, αλλά και 20 ριμπάουντ, που αποτελούν νέο ατομικό ρεκόρ στην καριέρα του στην Ευρωλίγκα.

Εξαιρετικός και ο Αζάια Κάναν με άλλους 20π., ενώ 17π. πρόσθεσε ο Άλεκ Πίτερς.

Από την «ομάδα του λαού», η οποία και εκείνη είναι στο 12-10, ξεχώρισε ο Γουέιντ Μπόλντγουιν με 18 πόντους.

Το ματς

Με τους Μιλουτίνοφ, Πίτερς, Παπανικολάου, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Πολύ καλή αρχή από τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι μέσα από την καλή τους άμυνα βρήκαν ανοικτό γήπεδο και με πολυφωνία στην επίθεση πήγαν στο +8 (12-4), στο 5’. Η αντίδραση της Μακάμπι ήταν ένα τρίποντο του Μπλατ, με τους Πειραιώτες να απαντούν με την κυριαρχία του Μιλουτίνοφ στη ρακέτα και τα σουτ του Κάναν, για το +13 (20-7), στο 7’. Εκεί, η «ομάδα του λαού» εκμεταλλεύτηκε τα επιθετικά ριμπάουντ και με τρίποντα των Μπλατ και ΝτιΜπαρτολομέο έριξε τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (23-16), με τους γηπεδούχους να ξεφεύγουν ξανά στο +10 (26-16), αλλά τον Ριβέρο να διαμορφώνει στην εκπνοή το 26-18 της πρώτης περιόδου.

Με λάθη και επιπόλαιες επιθέσεις ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τη Μακάμπι να ισοφαρίζει (28-28) με Ριβέρο και Μπόλντγουιν, στα πρώτα τρία λεπτά. Οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν με σερί 6-0 και διατήρησαν το +6 (36-30) με τον Πετρούσεφ, μέχρι το 15’. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με τον Νίμπο και πλησίασαν στο καλάθι (36-34), στο 17’. Ωστόσο, στο τελευταίο τρίλεπτο επέστρεψε ο Μιλουτίνοφ στο παρκέ και με την κυριαρχία του στη ρακέτα με τα επιθετικά ριμπάουντ, βοήθησε τους Πειραιώτες να κλείσουν το πρώτο ημίχρονο στο +6 (42-36).

Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 89-72

Εκρηκτικό ξεκίνημα από τον Ολυμπιακό στο δεύτερο μέρος, καθώς μέσα από την άμυνά του «κλείδωσε» τη Μακάμπι και με τους Πίτερς, Κάναν και Γουόκαπ να εκτελούν από την περιφέρεια, εκτόξευσε τη διαφορά στο +16 (54-38), στα πρώτα τρία λεπτά. Οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούσαν το +16 (59-43), μέχρι το 25’, με τον Κόλσον να… αφυπνίζεται και τους φιλοξενούμενους να ροκανίζουν τη διαφορά (60-49), στο 27’. Με τους Πίτερς και Κάναν οι Πειραιώτες απάντησαν και πήγαν για πρώτη φορά στο +17 (67-50). Ωστόσο, στο τελευταίο δίλεπτο οι παίκτες του Μπαρτζώκα χαλάρωσαν και οι Μπλατ και Γουέμπ διαμόρφωσαν το 69-57 της τρίτης περιόδου.

Με τον Κάναν να ξεκινά «ζεστός» ο Ολυμπιακός έκανε σερί 9-0 στην αρχή του τέταρτου δεκάλεπτου, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +21 (78-57), στο 33’. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο και με τρίποντο του Λαρεντζάκη διατηρούνταν στο +20 (81-61), μέχρι το 35’. Στα τελευταία λεπτά, το ματς έγινε πολύ ελεύθερο, με τον Μπόλντγουιν να κρατά τη Μακάμπι επιθετικά, αλλά να μην απειλείται η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία έφτασε στη νίκη με το εμφατικό 89-72.

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 42-36, 69-57, 89-72

