Νικολακόπουλος: «Νοκ άουτ στον Ολυμπιακό και οι Μπιανκόν-Ναβάρο»

Ενός κακού μύρια έπονται, όπως λένε, καθώς στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο προκύπτουν και απουσίες λόγω μυϊκών τραυματισμών!



Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ότι για τις επόμενες 15 ημέρες τουλάχιστον εκτός θα είναι ο Ζουλιάν Μπιανκόν και ο Φραν Ναβάρο, με συνέπεια ο Ολυμπιακός να μένει τσίμα τσίμα στα στόπερ (Ρέτσος, Ντόη) και στη θέση του σέντερ φορ (Γιόβετιτς).



Αναμένεται, λοιπόν, τόνισε, προώθηση παιδιών από τον Ολυμπιακό Β, όπως ο Αλγκασίμ Μπα ενόψει Άρη, ματς από το οποίο θα απουσιάσουν οι Ελ Αραμπί, Ελ Κααμπί και Ρίτσαρντς, ενώ ενοχλήσεις έχουν και οι Μπιέλ, Αλεξανδρόπουλος, Φορτούνης και Έσε, με την περίπτωση του Αργεντινού να δείχνει πιο ανησυχητική.



Ακούστε αναλυτικά όσα είπε και για τους Αντρέ Όρτα, Κάρμο, Ερνάντες και Ντράγκοβιτς:



