Ανακοίνωσε την απόκτηση του Χέντερσον ο Άγιαξ

Ποδοσφαιριστής του Άγιαξ με κάθε επισημότητα ο Τζόρνταν Χέντερσον!



Η ομάδα του Άμστερνταμ ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Άγγλου μέσου, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά την μόλις εξάμηνη παρουσία του στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Ετιφάκ.

Αφού έλυσε κοινή συναινέσει τη συνεργασία του με την Αλ Ετιφάκ, ο Χέντερσον έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών με τον Άγιαξ, με τον προπονητή των Ολλανδών, Τζον Φαντ Σχιπ να δηλώνει: «Θέλαμε έναν έμπειρο μέσο που να έχει τα χαρακτηριστικά ηγέτη. Θέλαμε κάποιον που θα μας βοηθήσει άμεσα και για αυτό καταλήξαμε στον Χέντερσον. Η άφιξή του θα δώσει ώθηση στην ομάδα, τόσο εντός, όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου και είμαστε πολύ χαρούμενοι που πλέον βρίσκεται μαζί μας».

