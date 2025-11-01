Με κατάθεση ψυχής και σκληρές μονομαχίες, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο αιώνιο ντέρμπι, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 97-88 στην παράταση, σε μια αναμέτρηση που τα είχε πραγματικά όλα.

Αν και οι «πράσινες» είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού καθ' όλη τη διάρκειά του, για την 5η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, οι «ερυθρόλευκες» αντέδρασαν στο φινάλε, στέλνοντας το ματς στην παράταση με ένα μεγάλο τρίποντο της Χριστινάκη. Εκεί, όμως, η ομάδα της Σελέν Ερντέμ έδειξε χαρακτήρα και «καθάρισε» τον Ολυμπιακό, διευρύνοντας το αήττητο σερί της και βάζοντας τέλος σε αυτό των Πειραιωτών.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Σεντόνα Πρινς, πετυχαίνοντας double-double με 15 πόντους και 12 ριμπάουντ, αποτελώντας μόνιμο πονοκέφαλο για την άμυνα του Ολυμπιακού. Από την άλλη πλευρά, κορυφαία για τις «ερυθρόλευκες» ήταν η Ντάνιελ Ράμπερ, η οποία σημείωσε επίσης double-double με 15 πόντους και 11 ριμπάουντ, κρατώντας σχεδόν μόνη της τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι.

Σε ένα ντέρμπι όπου το σκορ… ξέφυγε, ο Παναθηναϊκός έδειξε από νωρίς τις άγριες διαθέσεις του και με εξαιρετική ευστοχία από τα 6.75μ. άρχισε να «χτίζει» διαφορά, φτάνοντας μέχρι και το +11 (24-13). Οι «πράσινες» έκλεισαν την 1η περίοδο με το σκορ στο 29-20 υπέρ τους.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος να ανατρέψει την κατάσταση και κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα (35-35). Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός ανέκτησε το προβάδισμα και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με σκορ 49-43.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός αύξησε τη διαφορά μέχρι και το +15 (61-46), δείχνοντας αποφασισμένος να «καθαρίσει» το ματς. Ο Ολυμπιακός όμως αντέδρασε και μείωσε στους έξι λίγο πριν την έναρξη της τελευταίας περιόδου.

Το ματς μετατράπηκε σε ροντέο στα τελευταία λεπτά, με τις «ερυθρόλευκες» να ανεβάζουν στροφές και τη Χριστινάκη να πετυχαίνει τρίποντο-μαχαιριά, στέλνοντας το ντέρμπι στην παράταση με σκορ 80-80.

Στην παράταση, ο Ολυμπιακός έμεινε από δυνάμεις και ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, παίρνοντας ξανά διψήφιο προβάδισμα (92-82) και κλείνοντας το ματς στο 97-88 για μια πανηγυρική νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 20-29, 43-49, 62-68, 80-80 (κ.δ.), 88-97 (παρ.)

