Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο της Ευρωλίγκας στον τελικό της Κυριακής, ο οποίος θα διεξαχθεί στο «Telekom Center» στις 21:00.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του μεγάλου ματς, ανέφερε πως αξίζει στους «ερυθρόλευκους» που δίνουν το παρών στο Final-4 και πως είναι κάτι το ανεκτίμητο να παίζεις σε έναν τελικό, ιδιαίτερα απέναντι σε μια ομάδα όπως η Ρεάλ.

«Υπάρχουν στιγμές στις καριέρες μας που είναι ανεκτίμητες. Μια από αυτές είναι να παίζεις σε έναν τελικό, ειδικά απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Ρεάλ. Θα είναι μια μεγάλη μάχη. Είμαστε ενθουσιασμένοι, αξίζουμε να είμαστε εδώ, όπως και η Ρεάλ. Πιστεύω πως είμαστε έτοιμοι, έχουμε μια μέρα να προετοιμάσουμε το σώμα και το μυαλό μας και να κάνουμε τακτικές προσαρμογές», είπε αρχικά.

Για τα προβλήματα της Ρεάλ στις θέσεις των ψηλών και αν η ομάδα του είναι το φαβορί: «Δεν χαίρομαι ποτέ όταν βλέπω έναν παίκτη να τραυματίζεται. Η Ρεάλ θα στερηθεί τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Ποτέ δεν ξέρεις στο μπάσκετ στην τελική ποιος θα είναι ο παράγοντας που θα κρίνει το ματς. Ο Σέρτζιο είμαι σίγουρος πως θα ετοιμάσει κάτι για να καλύψει τις απουσίες, όπως κάποια ζώνη. Είναι έξυπνος και έμπειρος αρκετά για να είναι ανταγωνιστική η ομάδα του. Δεν περιμένουμε σε καμία περίπτωση εύκολο παιχνίδι. Μην περιμένετε να πω ότι είμαστε το φαβορί. Έχουμε πίστη στην ομάδα μας, το ίδιο και η Ρεάλ και αυτό πηγάζει από την ποιότητα και την εμπειρία».

Για το αν κοιμήθηκε ήρεμος το βράδυ: «Ναι, κοιμήθηκα. Περίπου εξίμισι ώρες (γέλια)».

Για τη συναυλία των Iron Maiden και αν ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε ένα ματς με υψηλότερο σκορ: «Θα είναι ωραία συναυλία, κρίμα που δεν θα μπορέσω να πάω. Δεν ξέρεις ποτέ ένα ματς πώς μπορεί να εξελιχθεί. Όλοι λέγατε πως παίζει η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα στον ημιτελικό, αλλά θεωρώ πως η άμυνά μας ήταν κομβική για να κερδίσουμε. Το ματς πήγε σε χαμηλό τέμπο. Ακόμη κι αν παίξουν δύο επιθετικές ομάδες δεν θα λήξει το ματς σίγουρα 100-100. Αυτό που παίζει ρόλο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, πώς θα διαχειριστούν την πίεση οι παίκτε. Πιστεύω πως είμαστε ευέλικτοι σε διαφορετικά είδη μπάσκετ, το κάναμε μέσα στη χρονιά ακόμη και σε ματς που είχαμε απουσίες. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσεις στο στρες και πώς θα παίξεις το παιχνίδι».



