Γουόκαπ: «Μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό»

Για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε και την πρόκρισή του στον τελικό του Final-4 της Euroleague αναφέρθηκαν οι Τόμας Γουόκαπ, Τάισον Γουόρντ και Κόρι Τζόσεφ στο OlympiacosBC TV.



«Σε καμία περίπτωση δεν ήταν μια εύκολη νίκη. Υποφέραμε για να πάρουμε τη νίκη. Το σκορ λέει κάτι, όμως, δουλέψαμε όλο το βράδυ για να ‘χτίσουμε’ αυτή τη διαφορά», ανέφερε αρχικά ο Τόμας Γουόκαπ και συνέχισε:

«Παίξαμε με αυτοθυσία, παίξαμε με σκληράδα, είχαμε απόλυτη συγκέντρωση σε κάθε κατοχή. Οπότε το ματς δεν ήταν εύκολο. Παλέψαμε για αυτό το αποτέλεσμα. Η αποστολή μας φυσικά και δεν έχει επιτευχθεί. Έχουμε άλλα σαράντα λεπτά και σε αυτό έχουμε επικεντρωθεί τώρα. Απόψε κάναμε μια καλή εμφάνιση, ειδικά στην άμυνα και τώρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την Κυριακή. Και αν τα καταφέρουμε την Κυριακή, τότε θα έχει τελειώσει η δουλειά».



Ερωτηθείς για το ποια ομάδα μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό, απάντησε: «Μόνο ο Ολυμπιακός».



Ο Τάισον Γουόρντ εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον προπονητή της ομάδας, Γιώργο Μπαρτζώκα…



«Είναι το φάιναλ φορ. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να συνεχίζουμε και να αφοσιωμένοι πιστοί στην διαδικασία, να μείνουμε αφοσιωμένοι στον Coach B και την φιλοσοφία του και να συνεχίσουμε να πιέζουμε... Όπως θα έλεγε και ο Λάρι η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα», ανέφερε.



Ο Κόρι Τζόζεφ μίλησε για το σημείο που έδωσε τη νίκη επί της Φενέρμπαχτσέ…



«Στηριχθήκαμε στην άμυνά μας. Καταφέραμε να τους περιορίσουμε. Είναι πολύ καλή ομάδα. Και χρειαστήκαμε σαράντα λεπτά γιατί είναι σκληροί. Πρέπει να προετοιμαστούμε και να παίξουμε καλά. Έχουμε ένα βαθύ ρόστερ. Νιώθω πάντως ότι η άμυνά μας ήταν αυτή που έκανε τη δουλεία απόψε. Κάναμε ένα βήμα στην σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για την Κυριακή, όποια ομάδα κι αν αντιμετωπίσουμε», κατέληξε.



