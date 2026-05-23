Η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να κουβαλά την εμπειρία και το βάρος της φανέλας της, όμως ο Σέρτζιο Σκαριόλο ξεκαθάρισε πως η ομάδα του δεν ταξίδεψε στον τελικό της Euroleague για να αρκεστεί απλώς στην παρουσία της.

Ο έμπειρος τεχνικός στάθηκε στην εξέλιξη των Μαδριλένων μέσα στη σεζόν, χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό απόλυτα άξιο φιναλίστ και υπογράμμισε πως το «κλειδί» για τη Ρεάλ θα είναι η προσαρμοστικότητα, η αυτοπεποίθηση και η ανταγωνιστικότητα μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Παρά τα προβλήματα τραυματισμών και την αβεβαιότητα γύρω από τον Ουσμάν Γκαρούμπα, ο Σκαριόλο έστειλε μήνυμα πίστης στις δυνατότητες της ομάδας του, τονίζοντας πως σε έναν τελικό Ευρωλίγκας δεν επιτρέπεται να χαθεί η ευκαιρία χωρίς μάχη.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά ακόμη πεινασμένοι. Ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι ο... χειρότερος και ο καλύτερος μαζί, όπως το βλέπει κανείς. Είμαστε εδώ γιατί εξελισσόμαστε σαν ομάδα όλη τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός αξίζει απόλυτα που είναι εδώ, την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και ξέρουμε ότι θα είναι ένας σούπερ σκληρός αντίπαλος. Εμείς όμως θέλουμε να παλέψουμε ως το τέλος.

«Δεν βλέπω διαφορές. Οι ημιτελικοί και οι τελικοί είναι το ίδιο, έχεις λίγο χρόνο να προετοιμαστείς τακτικά και πνευματικά. Πρέπει να είσαι αποτελεσματικός, να επιλέξεις να εστιάσεις στα σημαντικά κομμάτια. Θα πρέπει οι παίκτες σου να μην κατακλυστούν από πληροφορίες, αλλά και να είναι έτοιμοι. Είναι κάτι που περνάω εδώ και χρόνια, σχεδόν κάθε χρόνο.

Στο επίπεδο των συλλόγων μπορείς να χτίσεις, έχεις χρόνο και είναι πιο εύκολο. Στις εθνικές ομάδες πρέπει να κάνεις τα πάντα σε λίγο χρόνο. Είναι μπάσκετ όμως, η δουλειά μας και απολαμβάνουμε να το κάνουμε. Οι αποστολές είναι απαιτητικές αλλά είμαστε εδώ.

Πιστεύω πως η ικανότητα να προσαρμόζεσαι στις ατυχίες είναι σημαντική. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι, χρειάζεται ευελιξία, να προσαρμοστείς γρήγορα σε κάποιες συνθήκες. Δεν μπορούμε σε μια μέρα να προετοιμάσουμε 25 διαφορετικά πράγματα. Χρειάζεται αυτοπεποίθηση στην ομάδα μας και στη δουλειά μας. Είμαστε στον τελικό και χρειάζεται αυτοπεποίθηση και ηρεμία. Ξέρω τους παίκτες μου και θα είμαι έκπληκτος αν δεν βρούμε τρόπο να είμαστε ανταγωνιστικοί.

Δεν έχω ακόμη νεότερα για τον Γκαρούμπα. Κάνει εξετάσεις, δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Φαίνεται ένας σοβαρός τραυματισμός. Όταν έχουμε επίσημη ενημέρωση, θα τη μάθετε. Είμαστε στενοχωρημένοι για τον Γκαρούμπα και τα άλλα παιδιά, γιατί όταν δουλεύεις όλη τη χρονιά και χάνεις το πιο σημαντικό ματς της σεζόν, είναι άσχημο. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Είναι δίπλα μας και τους βλέπουμε πώς είναι. Δεν θέλω να θυματοποιούμαστε, δεν είναι αυτό το DNA μας, δεν μας ταιριάζει αυτό.

Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να αξιοποιήσουμε τα όπλα μας, να παίξουμε τα χαρτιά μας και να σεβαστούμε τη δύναμη του αντιπάλου μας και την ατμόσφαιρα. Πρέπει να εστιάσουμε στις πιθανότητές μας και στην ευκαιρία μας. Δεν παίζεις κάθε χρόνο σε τελικό Ευρωλίγκας, ακόμη κι αν είσαι σπουδαία ομάδα, σπουδαίος παίκτης, σπουδαίος προπονητής... Αν είσαι ανταγωνιστικός, έχεις ευκαιρία. Δεν θες να σπαταλήσεις την ευκαιρία και θα την σπαταλήσεις μόνο αν δεν είσαι ανταγωνιστικός».

