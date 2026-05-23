Το αποθεωτικό βίντεο της Euroleague για το «Bartzokas ball»

Το καπέλο στον Γιώργο Μπαρτζώκα και την ομάδα του, παρουσιάζοντας μια τέλεια σχεδιασμένη επίθεση στο ξεκίνημα του 2ου δεκαλέπτου, έβγαλε η Euroleague.
Μετά από επαναφορά, η μπάλα κυκλοφορεί και γίνονται τα κατάλληλα σκριν, για να βρεθεί με miss-match ο Πίτερς και να εκτελέσει για δύο.
«Ένα καθαρά λεπτομερές σύστημα του Ολυμπιακού», έγραψε η διοργανώτρια αρχή στα social media ως λεζάντα για το βίντεο.
A purely detail oriented system @Olympiacos_BC has.#F4GLORY pic.twitter.com/uWcAicbPrf— EuroLeague (@EuroLeague) May 23, 2026
