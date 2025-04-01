Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με τα δύο γκολ που σημείωσε στη νίκη επί της Τζιρόνα την Κυριακή (4-1) συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις με την Μπαρτσελόνα.

Ο Πολωνός φορ έφτασε τα 38 γκολ τη φετινή περίοδο σε μόλις 42 εμφανίσεις και ήδη έχει ξεπεράσει τις επιδόσεις δύο σπουδαίων επιθετικών στις καλύτερες σεζόν τους με τους «μπλαουγκράνα»: του Ρομάριο, που είχε 32 σε 47 ματς το 1993/94 και του Σαμουέλ Ετό με 36 σε 52 αγώνες το 2008/09.

Έχοντας τουλάχιστον άλλα δώδεκα παιχνίδια μπροστά του (εννιά στο πρωτάθλημα, τουλάχιστον ένα στο Κύπελλο και τουλάχιστον δύο στο Champions League), ο Λεβαντόφσκι ετοιμάζεται να μπει στο κλειστό κλαμπ των παικτών της «Μπάρτσα» που έχουν ξεπεράσει τα 40 γκολ σε μια σεζόν. Κάτι τέτοιο έχει καταφέρει ο Λιονέλ Μέσι δέκα φορές (!), καθώς επίσης και οι Λουίς Σουάρες, Ρονάλντο, Μαρτίν και Εσκολά.

Ο Λεβαντόφσκι, που στις 21 Αυγούστου κλείνει τα 37, μετρά 98 γκολ σε 137 εμφανίσεις με την Μπαρτσελόνα. Αν συνεχίσει έτσι, την επόμενη σεζόν αναμένεται να μπει στην πρώτη δεκάδα των σκόρερ όλων των εποχών του κλαμπ, καθώς ο δέκατος Μαριάνο Μαρτίν έχει 128, ενώ ακολουθούν με 130 οι Ριβάλντο και Ετό. Πρώτος και αξεπέραστος με 672 είναι ο Μέσι.

