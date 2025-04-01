Τι σημαίνει η ήττα του Παναθηναϊκού για Βιτόρια και παίκτες

Όλα στράβωσαν στα πιο κομβικά σημεία του ντέρμπι. Αρχές πρώτου και δευτέρου ημιχρόνου. Σε κάθε φάση που έμπαινε στο παιχνίδι το “τριφύλλι”, στην αμέσως επόμενη χάνονταν οι πιθανότητες επιστροφής. Λάθος σύστημα – εκ του αποτελέσματος – λάθος ατομική προσέγγιση. Λάθος η ψυχική και πνευματική προετοιμασία. Απέναντι μάλιστα σε ένα Ολυμπιακό που δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Εκμεταλλεύτηκε όλα τα πράσινα… δώρα στο έπακρο. Την πίεση που άσκησε. Χωρίς να δημιουργήσει υπέρμετρα, ήταν πολύ αποτελεσματικός.

Το ζήτημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχασε μαθηματικά τον τίτλο. Και μπαίνει σε Mode τελικού με την ΑΕΚ. Στοχεύοντας στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος πλέον.

