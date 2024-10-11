Η Ελλάδα έπαιξε λυσσασμένα στο «Γουέμπλεϊ» κόντρα στην υπερδύναμη Αγγλία και στο σοκ του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ, δεν «μάσησε» από την ισοφάριση του Μπέλιγκχαμ στο 87’ και με γκολάρα του Παυλίδη στο 94’ ξέρανε το σύνολο του Λι Κάρσλεϊ.

Η Εθνική εμφανίστηκε απίστευτα ψυχωμένη, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου δεξιού μπακ με την εμφάνισή της. Αυτό ακριβώς ζήτησε από τους συμπαίκτες του και ο αρχηγός της «γαλανόλευκης», Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος στην ομιλία του πριν το παιχνίδι, ανέφερε πως πρέπει όλοι οι διεθνείς να χρησιμοποιήσουν ως παράδειγμα τον Μπάλντοκ και να θυσιάσουν τον εαυτό τους για να τον τιμήσουν.

«Ξέρουμε πολύ καλά τι ομάδα είμαστε και τι έχουμε καταφέρει για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν και πρέπει να το δείξουμε από το πρώτο λεπτό. Ξέρουμε την ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού, πολλοί από εμάς ξέρουμε τι σημαίνει ο Τζορτζ και τι παιδί ήταν.

Πάντα ήταν το παράδειγμα για την ομάδα, έδινε την ψυχή του γι’ αυτή και πάντα την έβαζε πάνω από όλους και θυσίαζε μέχρι και τη σωματική του ακεραιότητα. Σήμερα μέσα στο παιχνίδι θα είναι το παράδειγμά μας. Ο καθένας από εμάς να θυσιάσει τον εαυτό του, για να τον τιμήσουμε όπως του αξίζει. Να είμαστε όλοι έτοιμοι», είπε αναλυτικά στους συμπαίκτες του ο Μπακασέτας.

