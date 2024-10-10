Ελλαδάρα που τη θαύμασε από ψηλά ο Μπάλντοκ: Kαθάρισε τους Άγγλους στο 94'

Η Ελλάδα έπαιξε με καρδιά και έγραψε νέο γαλανόλευκο έπος στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ!

Στο «Γουέμπλεϊ» κόντρα στην υπερδύναμη Αγγλία και στο σοκ του θανάτου του άλλοτε συμπαίκτη τους, η Εθνική δεν «λύγισε» από την ισοφάριση του Μπέλιγκχαμ στο 87’ και με πανέμορφο γκολ του Παυλίδη στο 94’ «έστειλε στο καναβάτσο» το σύνολο του Λι Κάρσλεϊ!

Συγκλονιστικές στιγμές στο φινάλε με τους διεθνείς μας να σπαράζουν σε κλάματα για τον φίλο τους που έφυγε από τη ζωή πριν από ένα 24ωρο, του αφιέρωσαν το τρίποντο και πανηγύρισαν παρέα με τους περισσότερους από 3 χιλιάδες οπαδούς!

Ο Παυλίδης είχε δώσει προβάδισμα στην Ελλάδα με φοβερό γκολ στο 49’, οι Άγγλοι ισοφάρισαν στο 87’ από το… πουθενά, αλλά η ψυχή αυτών των λιονταριών μίλησε στο φινάλε, αφού δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς! Ήταν για τον φίλο τους, τον συμπαίκτη τους, για τον δικό τους Γιώργο!

Στους 9 βαθμούς πλέον η «γαλανόλευκη» που σκόραρε για πρώτη φορά στην ιστορία της στο «Γουέμπλεϊ», ενώ η Αγγλία γνώρισε την εντός έδρας ήττα σε επίσημο ματς στο γήπεδό της μετά από σχεδόν δύο χρόνια!

Στο μυαλό του κόουτς

Με ένα υποτυπώδες 4-4-2 και χωρίς καθαρό φορ κατέβασε την Αγγλία ο Λι Κάρσλεϊ. Στο τέρμα ο Πίκφορντ και οι Αλεξάντερ-Άρνολντ, Στόουνς, Κόλγουιλ, Λιούις στην τετράδα της άμυνας. Ράις, Πάλμερ στον άξονα, οι Γκόρντον, Σάκα στα φτερά και ο Φόντεν είχε ελεύθερο ρόλο στο πλάι του Μπέλιγκχαμ που έπαιζε ως «ψευτοεννιάρι».

Με 4-2-3-1 παρέταξε την Ελλάδα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στην εστία ο Βλαχοδήμος, με τους Ρότα, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη, Γιαννούλη στην άμυνα. Σιώπης, Κουρμπέλης το δίδυμο στον άξονα και οι Μασούρας, Μπακασέτας, Τζόλης στη μεσοεπιθετική τριπλέτα. Μοναδικός προωθημένος ο Παυλίδης.

Greece have beaten England for the first time ever in their history! 🇬🇷 #ENGGRE https://t.co/P02ZROFCUP pic.twitter.com/pNrbz59Sue — BBC Sport (@BBCSport) October 10, 2024

To ματς

Φρενήρης ο ρυθμός με τη σέντρα, με τις δύο ομάδες να είναι τοποθετημένες ψηλά στο γήπεδο και να ψάχνουν το γρήγορο γκολ. Η σουτάρα του Μπέλιγκχαμ στο 3’ δεν κατέληξε στα δίχτυα, αφού ο Βλαχοδήμος με φοβερή επέμβαση κράτησε ανέπαφη την εστία, ενώ δύο λεπτά μετά ο Τζόλης έσπασε στον Παυλίδη, το πλασέ του οποίου πέρασε λίγο άουτ. Στο 10ο λεπτό δε, η «γαλανόλευκη» άγγιξε το 1-0.

Ο Πίκφορντ έκανε τραγικό λάθος εκτός περιοχής, ο Μπακασέτας έκλεψε και έκανε τη λόμπα, αλλά ο Κόλγουιλ με απίστευτη προβολή έσωσε πάνω στη γραμμή!

Στα… καπάκια ο προωθημένος Μαυροπάνος σκόραρε με κεφαλιά, αλλά το τέρμα του δεν μέτρησε καθώς ήταν εκτεθειμένος. Ένα εκρηκτικό δίλεπτο έφερε από μία τεράστια φάση εκατέρωθεν, αλλά το γκολ δεν ήρθε. Στο 21’ ο Τζόλης έπαιξε για τον Γιαννούλη, αυτός γύρισε ιδανικά στον Μπακασέτα, ο οποίος είδε το πλασέ του από πλεονεκτικό σημείο να σταματά στον Στόουνς.

Ένα λεπτό αργότερα, ο Μπέλιγκχαμ έκανε υπέροχη προσποίηση και έσπασε στον Πάλμερ που ερχόταν ως τρέιλερ, ωστόσο το τελείωμά του και ενώ ήταν αφύλακτος πέρασε ψηλά άουτ!

Στο 30’ η κεφαλιά του Γκόρντον πέρασε άουτ, με τη «γαλανόλευκη» στη συνέχεια να παγώνει τον ρυθμό, κρατώντας την κατοχή. Η Αγγλία ήταν περιορισμένα επιθετικά σε μεγάλο βαθμό και οι περισσότερες τελικές της δεν γίνονταν από καλές προϋποθέσεις, κάτι που έφερε τα… νευράκια του Μπέλιγκχαμ αφού δεν του έβγαινε το ματς. Το ημίχρονο βγήκε όπως ξεκίνησε το παιχνίδι, χωρίς σκορ!

Η Ελλάδα μπήκε στο δεύτερο μέρος αποφασισμένη να πάρει το τρίποντο για τον δικό της Γιώργο! Και άνοιξε το σκορ, παγώνοντας το Γουέμπλεϊ στο 49ο λεπτό όταν ο Κουλιεράκης έκανε την ατομική ενέργεια, έδωσε στον Παυλίδη και αυτός ξεμαρκαρίστηκε ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους για να εκτελέσει τον Πίκφορντ. Το 1-0 ήταν γεγονός, οι παίκτες έγιναν έναν με την κερκίδα, έδειξαν τον ουρανό και στη συνέχεια σήκωσαν τη φανέλα του Μπάλντοκ στα… ουράνια!

Το μάτι γυάλιζε, η Εθνική έπαιζε με το μαχαίρι στα δόντια και με ψυχή χιλίων λεόντων. Κρατούσε με μαεστρικό κοουτσάρισμα του Γιοβάνοβιτς τους Άγγλους μακριά από τα καρέ του Βλαχοδήμου, με τον Λι Κάρσλεϊ να ρίχνει ότι επιθετικό είχε στον πάγκο του στον αγώνα. Τα πράγματα πήγαιναν ιδανικά για τη γαλανόλευκη, η οποία χτυπούσε διαρκώς στην κόντρα και βρήκε τρία γκολ ακόμα! Όλα τους, ακυρώθηκαν για οφσάιντ. Τα δύο πρώτα για… αρκετά μέτρα, το τρίτο αφού εξείχε η «τρίχα» του Παυλίδη στο 83ο λεπτό!

Η «τιμωρία» ήρθε στο 87ο λεπτό. Ή έτσι… φάνηκε τουλάχιστον! Ο Γουότκινς από τα δεξιά βρήκε τον χώρο, έκανε το γύρισμα και η γαλανόλευκη άμυνα αδράνησε, με τον Μπέλιγκχαμ να πιάνει το πλασέ στην κίνηση που δεν κατάφερε να βγάλει ο Βλαχοδήμος για το 1-1. Το ματς ήταν ροντέο, η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω και τα πάντα κρέμονταν σε μια κλωστή. Οι διεθνείς ήξεραν πως δεν μπορούσαν να αφήσουν τον δικό τους Γιώργο παραπονεμένο. Και χτύπησαν στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων για να ξεράνουν τους Άγγλους…

Μετά από φάση διαρκείας στα αντίπαλα καρέ, επιμονή του Πέλκα που πήρε όσες κόντρες δεν έχει πάρει σε όλη του την καριέρα και τον Ντέλια να μπλέκεται στη φάση, ο Παυλίδης έγινε κάτοχος της μπάλας, έκανε την προσποίηση και ιδανικό τελείωμα, με την μπάλα να αναπαύεται στο βάθος της εστιας του Πίκφορντ για το 2-1. Αυτό ήταν!

Η απόλυτη… παράνοια! Οι παίκτες έγιναν ένα κουβάρι, έδειχναν τον ουρανό και φώναζαν «για ‘σένα Τζορτζ» και ο Μπάλντοκ από ψηλά πανηγύρισε με την ψυχή του το 3/3 της δικής του Ελλαδάρας!

Σε αυτή την Ελλάδα που θα είναι πάντα δίπλα της, όντας ένα αναπόσπαστο κομμάτι της…

MVP: Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν ο κορυφαίος του αγώνα, αλλά δεν μπορούμε να… ψέξουμε κανέναν. Ένας προς έναν, ήταν όλοι τους ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΙ και πήραν αδιανόητη νίκη μέσα στην Αγγλία για τον Τζορτζ Μπάλντοκ!

ΑΓΓΛΙΑ: Πίκφορντ, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Στόουνς, Κόλγουιλ, Λιούις, Ράις, Γκόρντον (60' Γουότκινς), Σάκα (52' λ.τρ. Μαντουέκε), Πάλμερ, Φόντεν (72' Σολάνκε), Μπέλιγκχαμ.

ΕΛΛΑΔΑ: Βλαχοδήμος, Ρότα, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Γιαννούλης, Σιώπης (66' Ζαφείρης), Κουρμπέλης (74' Μάνταλος), Μπακασέτας (86' Βαγιαννίδης), Τζόλης (86' Κωνσταντέλιας), Μασούρας (66' Πέλκας), Παυλίδης.



