Αγγλία - Ελλάδα: Ρίγη συγκίνησης στο Γουέμπλεϊ για τον Τζορτζ Μπάλντοκ

Τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 31 ετών, τίμησε το Γουέμπλεϊ λίγο πριν τη σέντρα του Αγγλία-Ελλάδα, για την 3η αγωνιστική στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας του 2ου ομίλου του Nations League.



Η έδρα της Αγγλίας είναι κατάμεστη, ενώ στο πλάι της Εθνικής βρίσκονται πάνω από 4.500 γαλανόλευκοι φίλαθλοι, με σκοπό να βοηθήσουν με τη φωνή τους την προσπάθεια της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.



Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον Τζορτζ Μπάλντοκ, με τον Μανώλη Σιώπη να κρατάει στα χέρια μία φανέλα του, την ώρα που σε ολόκληρο το γήπεδο δεν ακουγόταν άχνα.



Οι δύο χώρες που σημάδεψαν τη ζωή του Μπάλντοκ τίμησαν τη μνήμη του λίγο πριν ξεκινήσει η μεταξύ τους «μονομαχία».

