Ο Ρούμπεν Αμορίμ μπορεί να είναι ο έκτος-μόνιμος- προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τότε ο σύλλογος πανηγύρισε για τελευταία φορά το τρόπαιο της Premier League το 2013, αλλά ο 39χρονος είπε, στην πρώτη συνέντευξή Τύπου ως προπονητής της ομάδας, ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να την επαναφέρει επιτέλους στην παλιά της αίγλη.

«Είμαι λίγο ονειροπόλος. Πιστεύω στον εαυτό μου, πιστεύω στον σύλλογο, έχουμε την ίδια νοοτροπία. Πιστεύω πραγματικά στους παίκτες, ξέρω ότι εσείς (ΜΜΕ) δεν πιστεύετε πολλά, αλλά εγώ πιστεύω. Θέλω να δοκιμάσω νέα πράγματα. Εσείς δεν πιστεύετε ότι είναι δυνατό, εγώ το πιστεύω», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παρά το γεγονός ότι είχε μόλις δύο προπονήσεις με τη νέα του ομάδα λόγω του πρόσφατου διεθνούς διαλείμματος, ο Αμορίμ υπόσχεται στους οπαδούς να δουν διαφορά, αλλά όχι σημαντική αναμόρφωση, στην επερχόμενη αναμέτρηση με την Ίπσουιτς την Κυριακή (24/11):

«Απλά πράγματα νομίζω. Χάνουμε την μπάλα πολύ συχνά. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στο να τρέχουμε πίσω και πρέπει να είμαστε πολύ καλοί στις λεπτομέρειες. Είναι τα μικρά πράγματα, πρέπει να βελτιώσουμε τα μικρά πράγματα. Κατανοώντας τα μικρά πράγματα, νομίζω ότι είναι αυτό στο οποίο είμαι καλός», είπε συγκεκριμένα για τα όσα θέλει να δει στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Αμορίμ ρωτήθηκε για τη διαφορά μεταξύ της άφιξής του στη Γιουνάιτεντ και της ένταξης του Μουρίνιο στην Τσέλσι το 2004, όταν έγινε ο πρώτος Πορτογάλος προπονητής στην Premier League.

«Με όλους τους Πορτογάλους προπονητές, δείξαμε ότι μπορούμε να είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο. Αλλά είμαι διαφορετικός από τον Μουρίνιο. Θυμάμαι εκείνη την εποχή. Κοίταζες τον Μουρίνιο και ένιωθες ότι μπορεί να κερδίσει παντού. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ήταν πρωταθλητής Ευρώπης, εγώ όχι. Το ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό στις μέρες μας, νομίζω ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτή τη στιγμή. Είμαι νέος και προσπαθώ να το χρησιμοποιήσω για να βοηθήσω τους παίκτες μου», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Πηγή: skai.gr

