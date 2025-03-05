Η προέλαση των ελληνικών ομάδων στην Euroleague συνεχίζεται, με τους «αιώνιους» να έχουν πάντα στο πλευρό τους τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Πρώτος ρίχνεται στην μάχη την Πέμπτη (06/03) στις 21:45 ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR. Οι «πράσινοι» πρωταθλητές Ευρώπης υποδέχονται στο κατάμεστο ΟΑΚΑ την «βασίλισσα» Ρεάλ Μαδρίτης, σε ένα ματς που ξυπνά μνήμες του περσινού τελικού στο Βερολίνο. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης.

Τη σκυτάλη παίρνει ο Ολυμπιακός την Παρασκευή (07/03) στις 21:15, με την πρωτοπόρο στη βαθμολογία ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να φιλοξενεί την Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Στη μετάδοση από το ΣΕΦ ο Νίκος Ζέρβας.

Μετά τη λήξη των αγώνων, ακολουθεί σχολιασμός από τους δημοσιογράφους του σταθμού, μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές.

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – Ρεάλ Μαδρίτης και Ολυμπιακός-Παρτίζαν. Μπάσκετ κορυφαίου επιπέδου στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

