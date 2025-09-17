Η ΑΕΚ νίκησε στο Αιγάλεω την τοπική ομάδα με 0-1 με γκολ του Φραντζί Πιερό και μπήκε με το δεξί στο θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου ήταν σε τόσο κακή κατάσταση και δεδομένα επηρέασε τις προσπάθειες των παικτών. Σε αρκετά σημεία η μπάλα έκανε γκελ και σηκωνόταν από το έδαφος, γεγονός που δεν επέτρεπε το κουβάλημα της μπάλας για αρκετά μέτρα, ούτε τις προσωπικές ενέργειες, το ατού δηλαδή κάποιων ποδοσφαιριστών όπως των Ζίνι και Κοϊτά.

Ο Απόστολος Χαραλαμπίδης, ο οποίος δεν βρισκόταν στον πάγκο του Αιγάλεω λόγω τιμωρίας, παρέταξε την ομάδα του με 4-2-3-1. Ο Τσιμόπουλος ξεκίνησε κάτω από τα γκολπόστ, με τους Κωστόπουλο, Ζιούλη, Ευαγγέλου και Ουνγιαλίδη να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Καρρίκι μα Καραμπά στον άξονα, στο δεξί άκρο της επίθεσης ο Τακεσιάν, στο αριστερό ο Τάτσης και στην κορυφή ο Κουιρουκίδης.



Από την άλλη, ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε 11 αλλαγές στην ενδεκάδα της ΑΕΚ συγκριτικά με το ματς πρωταθλήματος κόντρα στον Λεβαδειακό, παρατάσσοντας την Ένωση με 4-4-2. Μπρινιόλι στην εστία, με τους Οντουμπάτζο, Βίντα, Χρυσόπουλο και Πενράις στην τετράδα της άμυνας. Γκρούγιτς με Λιούμπισιτς η δυάδα στα χαφ, με τον Κοϊτά να ξεκινά στο δεξί «φτερό», τον Καλοσκάμη στο αριστερό και τους Ζίνι-Πιερό στην κορυφή.

Το παιχνίδι στο πρώτο μέρος κινήθηκε σε πολύ αργό τέμπο, με τις ευκαιρίες των δύο ομάδων να είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Μάλιστα, η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στο Αιγάλεω, όταν στο 9’ Κουιρουκίδης νίκησε τον Γκρούγιτς στον αέρα, αλλά από πολύ κοντά δεν βρήκε εστία. Ένα σουτ του Οντουμπάτζο από μακριά στο 12’ δεν δυσκόλεψε τον Τσιμόπουλο, ενώ πέντε λεπτά αργότερα το σουτ του Βίντα ήταν αρκετά άστοχο.

Στο 23’ η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με τον Πιερό, ο οποίος άκοπα έσπρωξε την μπάλα σε κενή εστία, έπειτα από το ωραίο παράλληλο γύρισμα του Πενράις, που είχε πατήσει περιοχή. Μια φάση που ξεκίνησε από την κάθετη του Γκρούγιτς στον Σκωτσέζο, ο οποίος ήταν από τους διακριθέντες του πρώτου ημιχρόνου. Τελευταία καλή φάση ήταν για το Αιγάλεω, με τον Τσιλιγγίρη να μπαίνει από τα αριστερά στην περιοχή και να σουτάρει στην απέναντι γωνία, αλλά την μπάλα να περνάει αρκετά άουτ.

Όπως άρχισε το πρώτο ημίχρονο, έτσι ξεκίνησε και το δεύτερο, με το Αιγάλεω να είναι αυτό που να απειλεί πρώτο με τον Τσιλιγγίρη στο 51’, αλλά το σουτ του εκτός περιοχής να περνάει αρκετά άουτ. Η απάντηση της Ένωσης ήταν άμεση, με τον Ελίασον να κάνει ωραία ενέργεια και γύρισμα στον Πιερό, ο οποίος, ωστόσο, βρήκε την μπάλα με το καλάμι και δεν μπόρεσε να βρει εστία από το ένα μέτρο.

Το ματς έμενε ανοικτό και το Αιγάλεω συνέχιζε να ελπίζει. Μάλιστα, στο 57’ έχασε τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει με τον Κουιρουκίδη, ο οποίος έλαβε την μπάλα μέσα στην περιοχή με πλάτη στην εστία, γύρισε πολύ ωραία, με το σουτ του να βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι του Μπρινιόλι.

Δύο λεπτά αργότερα έχασε μεγάλη ευκαιρία και η ΑΕΚ, όταν ο Οντουμπάτζο έκανε το γύρισμα στο πέναλτι, αλλά ο Τσιμόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά το τελείωμα του Καλοσκάμη. Αυτή ήταν και η τελευταία ενέργεια του Έλληνα μεσοεπιθετικού, με τον Ζοάο Μάριο να τον αντικαθιστά και να κάνει την πρώτη του συμμετοχή με τα κιτρινόμαυρα.

Στη δύο φάσεις που έγιναν έκτοτε, ο Πορτογάλος λίγο έλειψε να χριστεί σκόρερ σε αμφότερες. Αρχικά βρέθηκε απέναντι από τον Τσιμόπουλο έπειτα από κάθετη του Πιερό, αλλά καθυστέρησε να εκτελέσει με αποτέλεσμα οι αμυντικοί του Αιγάλεω να τον προλαβαίνουν, ενώ λίγο πριν το τέλος, μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, συνέκλινε, αλλά το σουτ του στην απέναντι γωνία κόντραρε.

MVP: Ο Πενράις για ακόμα ένα παιχνίδι ήταν καλός και συνεισέφερε στο επιθετικό κομμάτι, δίνοντας παράλληλα και την ασίστ στον Πιερό. Καλό ματς για τον επιβλητικό Γκρούγιτς.

