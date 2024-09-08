Ισραήλ: «Στα 3,5 εκατ. η πρόταση της ΑΕΚ για Πιερό, κοντά η συμφωνία»

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Φραντζί Πιερό βρίσκεται η ΑΕΚ, σύμφωνα με ΜΜΕ του Ισραήλ. Όπως αναφέρουν, οι «κιτρινόμαυροι» είναι πολύ πιθανό να αποκτήσουν τον 29χρονο φορ από τη Μακάμπι Χάιφα έναντι ενός ποσού μεταξύ 2,5 και 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ τονίζουν πως στον παίκτη από την Αϊτή προσφέρουν τριετές ή τετραετές συμβόλαιο με 1 εκατ. ευρώ το χρόνο.



Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, ο ατζέντης του παίκτη, που βρίσκεται στην Αμερική για υποχρεώσεις με την εθνική του ομάδα, θα έχει σήμερα συνάντηση με τη διοίκηση της Μακάμπι Χάιφα. Ο ποδοσφαιριστής φέρεται να επιθυμεί να φύγει από το Ισραήλ λόγω του πολέμου και όπως γράφεται στη χώρα θα είναι δύσκολο να τον κρατήσει η Μακάμπι έναν χρόνο πριν τη λήξη του συμβολαίου του (αν και υπάρχει οψιόν ανανέωσης για έναν χρόνο), οπότε είναι πιθανό να επιδιώξει την πώλησή του με ένα ποσό διπλάσιο από αυτό που δαπάνησε για την αγορά του από την Γκινγκάμπ πριν δύο χρόνια για 1,6 εκατ. ευρώ.

Ο Πιερό, που είχε απασχολήσει νωρίτερα το καλοκαίρι τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, έχει 43 γκολ και 18 ασίστ σε 106 εμφανίσεις με τη Μακάμπι Χάιφα.

