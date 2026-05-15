Μουντιάλ 2026: Στην Τουρκία η προετοιμασία της εθνικής Ιράν πριν τις ΗΠΑ

Η εθνική ομάδα του Ιράν θα πραγματοποιήσει την προετοιμασία της στην Τουρκία πριν αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το οποίο ξεκινά τον επόμενο μήνα, όπως μετέδωσαν την Παρασκευή (15/5) τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

«Η επόμενη φάση προετοιμασίας της εθνικής ομάδας θα πραγματοποιηθεί στην Αττάλεια της Τουρκίας», ανέφερε η ιστοσελίδα Football360, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια η ομάδα θα μεταβεί στην Αριζόνα, στις νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, για να συνεχίσει την προετοιμασία της.

Στην Αττάλεια, η «Team Melli» ελπίζει να δώσει δύο φιλικά παιχνίδια, αν και μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί μόνο μία αναμέτρηση απέναντι στη Γκάμπια στις 29 Μαΐου, όπως δήλωσε ο Σαμ Μεχντιζαντέχ, Ιρανοκαναδός μάνατζερ αγώνων και επικεφαλής εταιρείας που οργανώνει φιλικές αναμετρήσεις της εθνικής Ιράν. Η εθνική Ιράν είχε πραγματοποιήσει ξανά προετοιμασία στο τουρκικό θέρετρο τον Μάρτιο.

Η ακριβής ημερομηνία αναχώρησης της αποστολής για την Τουρκία δεν είχε γίνει άμεσα γνωστή. Οι παίκτες αναμένεται επίσης να εκμεταλλευτούν την παρουσία τους εκεί για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες έκδοσης βίζας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω της έντασης στις σχέσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το ιρανικό αθλητικό μέσο Varzesh3, η ομάδα αναμένεται να αναχωρήσει από το Ιράν το Σάββατο (16/5). Οι πληροφορίες αυτές έρχονται μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν, Μεχντί Ταζ, ο οποίος ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη εκδοθεί καμία βίζα για την είσοδο της εθνικής ομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου).

Ο Ταζ αναμένεται να έχει συνομιλία με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να εξασφαλίσει εγγυήσεις για την αποστολή της ομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Irna, ο επικεφαλής της ομοσπονδίας ανέφερε επίσης ότι οι παίκτες θα πρέπει να υποβληθούν σε διαδικασία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πλαίσιο της έκδοσης βίζας, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία να αποφευχθεί μετακίνηση άνω των 450 χιλιομέτρων από την Αττάλεια στην Άγκυρα για τον σκοπό αυτό.

Το Ιράν, που θα εγκαταστήσει τη βάση του στο Τούσον της Αριζόνα, θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες στις 15 Ιουνίου, πριν αντιμετωπίσει το Βέλγιο στην ίδια πόλη και την Αίγυπτο στο Σιάτλ, στο πλαίσιο του 7ου ομίλου.

Πηγή: skai.gr

