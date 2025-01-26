Μορόν η... λύση στην κρίση για τον Άρη και στη Λαμία

Επιστροφή στις νίκες και την... κανονικότητα με υπογραφή Μορόν για τον Άρη.

Οι «κίτρινοι» δεν είχαν πάρει «τρίποντο» για τέσσερα ματς, όμως ο Ισπανός ήταν αυτός που με δυο γκολ στη Λαμία, έφερε ξανά τα χαμόγελα για την ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη η οποία επικράτησε 2-0 σε αναμέτρηση της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Έφτασε τα 13 γκολ και καταδιώκει τον Μπετανκόρ ο Μορόν. Για τον Άρη αυτή ήταν η τρίτη εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα και πρώτη του μετά το 1-0 επί του Πανσερραϊκού στις 15 Δεκεμβρίου του 2024.

Έτσι η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη έπιασε στους 31 βαθμούς τον Asteras AKTOR τον οποίο και θα αντιμετωπίσει η Λαμία στην Τρίπολη για την 21η αγωνιστική.

Ντεμπούτο με το... αριστερό για τον Θανάση Στάικο στον πάγκο της ομάδα της Φθιώτιδας η οποία πλέον έχει να ανέβει... γολγοθά.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ντεμπούτο χωρίς εκπλήξεις αλλά με ορθολογικές επιλογές από πλευράς, Θανάση Στάικου για τη Λαμία. Ο Ρατόν κάτω από τα δοκάρια με τρεις στόπερ τους Γκοτζαμανίδη, Σιόβα, Γιανούτσο και τους Ντεντάκη και Βιτλή στα άκρα της άμυνας. Ο Δοϊρανλής με τον Σουρλή και τον Αθανασακόπουλο στο κέντρο και ο Φουρτάδο με τον Βλαχομήτρο στην κορυφή.

Aπό την άλλη ο Μαρίνος Ουζουνίδης επέλεξε και πάλι το 4-3-3 για τον Άρη. Ο Κουέστα στο τέρμα, Βέλεθ και Μπράμπετς στα στόπερ, με τους Μοντόγια και Φρίντεκ να είναι τα μπακ, ενώ Μόντσου, Σιφουέντες και Νταρίντα ήταν η τριάδα στα χαφ. Φετφατζίδης και Σίστο κινούνταν στα «φτερά» και ο Μορόν στην κορυφή της επίθεσης.

To ματς:

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε, για τον Άρη, το ματς, αφού ο Μαρίνος Ουζουνίδης αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αλλαγή, με τον Φρίντεκ να δίνει τη θέση του στον Μέντιλ λόγω τραυματισμού. Η αλλαγή έγινε στο 10' αλλά όσο ο Σουηδός ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου, η Λαμία κατέγραψε την πρώτη της τελική με τον Φουρτάδο να κάνει ένα συρτό σουτ, το οποίο πέρασε άουτ.

