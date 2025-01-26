Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής με ίωση ο Τσέριν

Χωρίς τον Άνταμ Τσέριν, που ταλαιπωρείται από ίωση και έμεινε εκτός αποστολής, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο σημερινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής με ίωση ο Τσέριν

Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής στον Παναθηναϊκό, λίγο πριν τη σέντρα του αποψινού (26/01) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στο Φάληρο…

Και αυτό γιατί ο Άνταμ Τσέριν ταλαιπωρείται από μια ίωση η οποία κράτησε τον Σλοβένο μέσο των «πράσινων» σπίτι του και παράλληλα εκτός αποστολής!



Θυμίζουμε ότι ο ΤσΈριν είχε μπει αλλαγή στο προηγούμενο ντέρμπι του Παναθηναϊκου, με αντίπαλο την ΑΕΚ, στο ΟΑΚΑ.
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark