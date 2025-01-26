Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής με ίωση ο Τσέριν

Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής στον Παναθηναϊκό, λίγο πριν τη σέντρα του αποψινού (26/01) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στο Φάληρο…



Και αυτό γιατί ο Άνταμ Τσέριν ταλαιπωρείται από μια ίωση η οποία κράτησε τον Σλοβένο μέσο των «πράσινων» σπίτι του και παράλληλα εκτός αποστολής!

Θυμίζουμε ότι ο ΤσΈριν είχε μπειστο προηγούμενο ντέρμπι του Παναθηναϊκου, με αντίπαλο την, στο ΟΑΚΑ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.