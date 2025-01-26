Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής με ίωση ο Τσέριν

Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής στον Παναθηναϊκό, λίγο πριν τη σέντρα του αποψινού (26/01) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στο Φάληρο…
Και αυτό γιατί ο Άνταμ Τσέριν ταλαιπωρείται από μια ίωση η οποία κράτησε τον Σλοβένο μέσο των «πράσινων» σπίτι του και παράλληλα εκτός αποστολής!
Θυμίζουμε ότι ο ΤσΈριν είχε μπει αλλαγή στο προηγούμενο ντέρμπι του Παναθηναϊκου, με αντίπαλο την ΑΕΚ, στο ΟΑΚΑ.
Πηγή: sport-fm.gr
