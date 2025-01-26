ΠΑΟΚ: Λυτρώθηκε και πάλι από τον Καμαρά και επέστρεψε στις νίκες

Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε αρκετά στην Τούμπα κόντρα στον Λεβαδειακό για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League, αλλά με τον άνθρωπο των... mission impossible, τον Μαντί Καμαρά, να αναλαμβάνει και πάλι δράση στο τέλος, επικράτησε 1-0 και επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα, έπειτα από τρία αρνητικά αποτελέσματα.



Με αυτήν τη νίκη ο Δικέφαλος ανέβηκε στους 37 βαθμούς και ετοιμάζεται για δύο αναμετρήσεις... φωτιά, καθώς φιλοξενείται από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League (30/01) και τρεις μετά υποδέχεται την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Στη 12η θέση και στους 18 βαθμούς παρέμεινε ο Λεβαδειακός.

Θετικότατο ντεμπούτο για τον, ο οποίος παρενέβη καθοριστικά σε προσπάθεια τουκαι αποσόβησε τα χειρότερα για τους «ασπρόμαυρους». Επιστροφή στην Τούμπα για τονέπειτα από 4,5 χρόνια, ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο και μετά το τέλος του ματς έκανε σαν μικρό παιδί.αποφάσισε να ρίξει κατευθείαν στη μάχη του, ενώ παράλληλα έδωσε φανέλα βασικού και στον. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ξεκίνησε με το κλασικό 4-2-3-1 και τον Κοτάρσκι κάτω από τα δοκάρια και τους Σάστρε, Κετζιόρα, Βιετέσκα και Μπάμπα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά. Πένια και Καμαρά το δίδυμο στα χαφ, Σορετίρε στα δεξιά της επίθεσης που άλλαζε θέση μέσα στον αγώνα με τον Ντεσπόντοφ, που άρχισε στα αριστερά, και Κωνσταντέλιας σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον προωθημένο Τισουντάλι.Από την άλλη οπαρέταξε τον Λεβαδειακό με ένα «σφιχτό» 3-5-2. Κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Γκαραβέλης, με τον Κάσσο να έχει υπ’ ευθύνη του τη δεξιά πλευρά, τον Βήχο την αριστερή και τους Λιάγκα, Εραμούπσε, και Αμπού Χάνα στα στόπερ. Τσοκάι, Μορέιρα και Κωστή η τριάδα στα χαφ, με τους Γιαννιώτα και Ζίνι να συνθέτουν την επιθετική δυάδα.μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό να αιφνιδιάσει και τα κατάφερε περίφημα, χωρίς όμως να καταφέρνει να μετουσιώσει τις ευκαιρίες που έφτιαξε, με εκφραστή τον, σε γκολ.Μόλις στο 5' οι φιλοξενούμενοι έφυγαν εξαιρετικά στην αντεπίθεση, με τοννα βγάζει την κάθετη στον χώρο στον, εκείνος να φεύγει μόνος του και να πατάει περιοχή, αλλά να μην μπορεί να νικήσει στο τετ-α-τετ τονΤρία λεπτά αργότερα οαπάντησε, με τονπου είχε πατήσει περιοχή να βρίσκεται σε θέση βολής, αλλά το σουτ του κόντραρε στα σώματα και κατέληξε κόρνερ. Ένα από τα πολλά που κέρδισαν οι γηπεδούχοι στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς ωστόσο να μπορούν να τα εκμεταλλευτούν.έμενε πιστός στο πλάνο του, έκλεινε τους χώρους στο κέντρο και προσπαθούσε να κλέψει την μπάλα και να φύγει ταχύτατα στην κόντρα. Όπως και έκαναν στο 13’ και πάλι με τον, ο οποίος έφυγε στην πλάτη του, αλλά το διαγώνιο σουτ του πέρασε άουτ.Από εκεί και έπειτα ο Δικέφαλος προσπάθησε να επιτεθεί από τα πλάγια, με τοννα μην μπορεί να γίνει παράγοντας του παιχνιδιού και να μένεις εκτός. Κυρίως από τη δεξιά πλευρά και με τα ανεβάσματα του, ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να δημιουργήσει κάτι αξιόλογο, ωστόσο η άμυνα του Λεβαδειακού ανταποκρινόταν πολύ καλά σε κάθε σέντρα.Ό,τι καλό έφτιαχνε ο ΠΑΟΚ ήταν κυρίως από προσωπικές ενέργειες, όπως αυτή τουστο 24', ο οποίος με τακουνάκι πέρασε την μπάλα πάνω από τον, αλλά ομε γρήγορη έξοδο τον πρόλαβε πριν σουτάρει.Η τελευταία καλή φάση στο πρώτο ημίχρονο ανήκε στον ΠΑΟΚ, με τοννα σουτάρει από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια τουΤο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε, όπως το πρώτο, με φάση του. Οέπαιξε το ένα-δύο με τον Κωστή, αλλά το σουτ του πέρασε πάνω από τα δοκάρια του. Παρόλο που οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρώτη ευκαιρία στην επανάληψη, ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που μπήκε πιο δυνατά.Συγκεκριμένα στο 51' οκατέβασε με υπέροχο τρόπο τη σέντρα του, αλλά από το ύψος του πέναλτι πλάσαρε αρκετά άουτ. Λίγα λεπτά αργότερα οπήρε την κεφαλιά ολομόναχος από το ύψος και πάλι του πέναλτι, αλλά δεν βρήκε εστία.Τελικά οι γηπεδούχοι βρήκαν το πολυπόθητο γκολ, το οποίο όμως ακυρώθηκε. Οεκτέλεσε το φάουλ και οαπό κοντά άνοιξε το σκορ. Τέρμα που δεν μέτρησε, όμως, επειδή ο Πολωνός στόπερ ήτανΒέβαια, για να ακυωθεί το γκολ χρειάστηκε να περάσουν 8 λεπτά, με τον VAR Τσακαλίδη και AVAR Τσιμεντερίδη να αργούν χαρακτηριστικά να λάβουν την απόφαση!Ωστόσο οδεν πτοήθηκε και με τοννα έχει πιο ενεργό ρόλο και να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες, συνέχιζε να επιτίθεται κατά κόρον από τα δεξιά. Από την άλλη, οέμοιαζε ανήμπορος να βγει από το δικό του μισό, ενώ αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές του παρουσίαζαν σημάδια κόπωσης.Κάτι το οποίο εκμεταλλέυτηκαν στο έπακρο οι γηπεδούχοι, που είχαν εντείνει την πίεσή τους. Οσέντραρε από τα δεξιά, ο Μαντί Καμαρά πήρε την κεφαλιά και ο ΠΑΟΚ έλυσε τον γόρδιο δεσμό.στη συνέχεια επενέβη σωτήρια σε προσπάθεια τουνα βρεθεί απέναντι από τον Κοτάρσκι και με... κερασάκι στην τούρτα τοννα μπαίνει στο 85' και να παίζει και πάλι με τον Δικέφαλο στο στήθος, ο ΠΑΟΚ πήρε μια πολύ σημαντική νίκη ενόψει συνέχειας.Αν και δεν ήταν από τα καλύτερά του ματς με τον ΠΑΟΚ, ο Μαντί Καμαρά δεν θα μπορούσε να είναι ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης, λυτρώνοντας για ακόμα μια φορά την ομάδα του.Ο VAR Τσακαλίδης και ο AVAR Τσιμεντερίδης ήταν οι αρνητικοί πρωταγωνιστές του αγώνα, καθώς έκαναν 8 λεπτά (!) να βάλουν τις γραμμές και να ακυρώσουν το γκολ του Κετζιόρα. Καλός σε γενικές γραμμές ο Κατσικογιάννης.Κοτάρσκι, Σάστρε, Κεντζιόρα, Βειτέσκα, Μπάμπα, Καμαρά, Πένια (52' Οζντόεφ), Ντεσπόντοφ (86' Βιεϊρίνια), Κωνσταντέλιας (86' Πέλκας), Σορετίρε (70' Τάισον), Τισουντάλι (70' Τσάλοφ)Γκαραβέλης, Χάνα (86' Όζμπολτ), Εραμούσπε, Λιάγκας, Κάσσος, Βήχος, Τσοκάι, Μορέιρα (86' Κάτρης), Κωστή, Ζίνι, Γιαννιώτας (55' Λαμαράνα).Κατσικογιάννης ΑλέξανδροςΠαπαδάκης Μιχαήλ/Ψύλλος ΧρήστοςΤσιοφλίκη ΑνδρομάχηΤσακαλίδης Αλέξανδρος,Τσιμεντερίδης Αλέξανδρος

