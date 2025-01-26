Την ένατη νίκη της στη Liga Endesa πανηγύρισε η Μπασκόνια, καθώς πέρασε με 78-74 από την έδρα της Γέιδα. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με καλάθι στα 9’’ πριν το τέλος έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του, ενώ μετά από κλέψιμο «σφράγισε» τη νίκη με δύο βολές. Ο Έλληνας φόργουορντ είχε 6 πόντους (2/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/2 βολές), 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Ο Τσίμα Μονέκε με 21 πόντους και 12 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος, ενώ 22 πόντους είχε ο Τρεντ Φόρεστ.

Η Ρεάλ δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει την ουραγό Λέιμα Κορούνια με 90-74 στη Μαδρίτη και με 14-4 να πιάσει ξανά στην κορυφή Βαλένθια και Μάλαγα. Ο Σερτζ Ιμπάκα με 18 πόντους και 4 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος για την «βασίλισσα», ενώ 15 πόντους και 4 ασίστ είχε ο Φακούντο Καμπάτσο. Μάριο Χεζόνια και Τζάναν Μούσα πρόσθεσαν από 11 πόντους για τους γηπεδούχους, που δεν είχαν στις τάξεις τους τα δύο νέα αποκτήματα, Ντένις Σμιθ και Μπρούνο Φερνάντο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.