Νίκη με ήρωα τον Ρογκαβόπουλο η Μπασκόνια - Εύκολα η Ρεάλ Μαδρίτης

Η Μπασκόνια πέρασε με 78-74 από την έδρα της Γέιδα, με λυτρωτή τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Άνετα η Ρεάλ Μαδρίτης τη Λέιμα Κορούνια 90-74

Νίκη με ήρωα Ρογκαβόπουλο η Μπασκόνια - Εύκολα η Ρεάλ

Την ένατη νίκη της στη Liga Endesa πανηγύρισε η Μπασκόνια, καθώς πέρασε με 78-74 από την έδρα της Γέιδα. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με καλάθι στα 9’’ πριν το τέλος έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του, ενώ μετά από κλέψιμο «σφράγισε» τη νίκη με δύο βολές. Ο Έλληνας φόργουορντ είχε 6 πόντους (2/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/2 βολές), 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Ο Τσίμα Μονέκε με 21 πόντους και 12 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος, ενώ 22 πόντους είχε ο Τρεντ Φόρεστ.

Η Ρεάλ δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει την ουραγό Λέιμα Κορούνια με 90-74 στη Μαδρίτη και με 14-4 να πιάσει ξανά στην κορυφή Βαλένθια και Μάλαγα. Ο Σερτζ Ιμπάκα με 18 πόντους και 4 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος για την «βασίλισσα», ενώ 15 πόντους και 4 ασίστ είχε ο Φακούντο Καμπάτσο. Μάριο Χεζόνια και Τζάναν Μούσα πρόσθεσαν από 11 πόντους για τους γηπεδούχους, που δεν είχαν στις τάξεις τους τα δύο νέα αποκτήματα, Ντένις Σμιθ και Μπρούνο Φερνάντο.

