Σπουδαία νίκη στην προσπάθεια να κρατηθούν στην πέμπτη θέση της Δύσης στο NBA πήραν οι Γουόριορς, που πέρασαν με 123-116 από το LA απέναντι στους Λέικερς. Ο Στεφ Κάρι ήταν σε μεγάλη βραδιά και τελείωσε τον αγώνα με 37 πόντους (13/14 βολές, 6/10 δίποντα, 4/11 τρίποντα) και 6 ασίστ, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Μπράντιν Ποτζιέμσκι με 28 πόντους. Για τους γηπεδούχους, που με 46-30 υποχώρησαν τέταρτοι στη Δύση, ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε 33 και ο Λούκα Ντόντσιτς 31 πόντους.

Στα… ίσα με 45-32 βρίσκονται Γκρίζλις και Τίμπεργουλβς για την έκτη θέση της Δύσης. Το Μέμφις με καλάθι του Τζα Μοράντ στην εκπνοή «ξέρανε» τους Χιτ στο Μαϊάμι με 110-108, με τον γκαρντ των «αρκούδων» να έχει 30 πόντους. Ο Τάιλερ Χίρο είχε 35 πόντους για τους γηπεδούχους που προέρχονταν από έξι σερί νίκες. Στο Μπρούκλιν ο Άντονι Έντουαρντς είχε 28 πόντους και ηγήθηκε της Μινεσότα στο 105-90 απέναντι στους Νετς.

Με 33 πόντους του Πάολο Μπανκέρο και 27 του Φραντς Βάγκνερ το Ορλάντο πέρασε με 109-97 από την Γουάσινγκτον και διατήρησε τις ελπίδες για την έκτη θέση.

Τέλος, οι Μπλέιζερς με 36 πόντους του Σέιντον Σαρπ πέρασαν με 112-103 από το Τορόντο και παρέμειναν ζωντανοί στο κυνήγι της δέκατης θέσης για τα play in στη Δύση. Πλέον έχουν 34-43 και κυνηγούν τους Κινγκς που είναι στο 36-40.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Γουίζαρντς-Μάτζικ 97-109

Χιτ-Γκρίζλις 108-110

Νετς-Τίμπεργουλβς 90-105

Ράπτορς-Μπλέιζερς 103-112

Λέικερς-Γουόριορς 116-123

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.