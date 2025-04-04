Λογαριασμός
«Καυτός» Κάρι, καθάρισε τους Λέικερς μέσα στο LA

Με τον Στεφ Κάρι σε μεγάλα κέφια, οι Γουόριορς πέρασαν νικηφόρα από το LA απέναντι στους Λέικερς

Στεφ Κάρι

Σπουδαία νίκη στην προσπάθεια να κρατηθούν στην πέμπτη θέση της Δύσης στο NBA πήραν οι Γουόριορς, που πέρασαν με 123-116 από το LA απέναντι στους Λέικερς. Ο Στεφ Κάρι ήταν σε μεγάλη βραδιά και τελείωσε τον αγώνα με 37 πόντους (13/14 βολές, 6/10 δίποντα, 4/11 τρίποντα) και 6 ασίστ, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Μπράντιν Ποτζιέμσκι με 28 πόντους. Για τους γηπεδούχους, που με 46-30 υποχώρησαν τέταρτοι στη Δύση, ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε 33 και ο Λούκα Ντόντσιτς 31 πόντους.

Στα… ίσα με 45-32 βρίσκονται Γκρίζλις και Τίμπεργουλβς για την έκτη θέση της Δύσης. Το Μέμφις με καλάθι του Τζα Μοράντ στην εκπνοή «ξέρανε» τους Χιτ στο Μαϊάμι με 110-108, με τον γκαρντ των «αρκούδων» να έχει 30 πόντους. Ο Τάιλερ Χίρο είχε 35 πόντους για τους γηπεδούχους που προέρχονταν από έξι σερί νίκες. Στο Μπρούκλιν ο Άντονι Έντουαρντς είχε 28 πόντους και ηγήθηκε της Μινεσότα στο 105-90 απέναντι στους Νετς.

Με 33 πόντους του Πάολο Μπανκέρο και 27 του Φραντς Βάγκνερ το Ορλάντο πέρασε με 109-97 από την Γουάσινγκτον και διατήρησε τις ελπίδες για την έκτη θέση.

Τέλος, οι Μπλέιζερς με 36 πόντους του Σέιντον Σαρπ πέρασαν με 112-103 από το Τορόντο και παρέμειναν ζωντανοί στο κυνήγι της δέκατης θέσης για τα play in στη Δύση. Πλέον έχουν 34-43 και κυνηγούν τους Κινγκς που είναι στο 36-40.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Γουίζαρντς-Μάτζικ 97-109
Χιτ-Γκρίζλις 108-110
Νετς-Τίμπεργουλβς 90-105
Ράπτορς-Μπλέιζερς 103-112
Λέικερς-Γουόριορς 116-123

