Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν μια ομάδα μόνος του και με 35 πόντους, 17 ριμπάουντ, 20 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 35’ οδήγησε τους Μπακς σε νίκη 126-113 επί των Σίξερς στη Φιλαδέλφεια και πιο κοντά στα πλέι οφ. O Greek Freak είχε 10/11 βολές, 11/18 δίποντα και 1/1 τρίποντο και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία με 35-17-20!

Oι Μπακς βρέθηκαν να χάνουν 25-39 στη λήξη της πρώτης περιόδου, όμως έτρεξαν επιμέρους σκορ 36-20 στη δεύτερη περίοδο κι έκλεισαν το ημίχρονο 61-59. Συνέχισαν την κυριαρχία τους και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Έλληνα σουπερ σταρ να σκοράρει συνεχώς και να μοιράζει ασίστ στους συμπαίκτες του. Έτσι, τα «ελάφια» έφτασαν στην άνετη επικράτηση, ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 42-34 και χρειάζονται μια ακόμη νίκη για να «κλειδώσουν» και μαθηματικά την παρουσία τους στα πλέι οφ της Ανατολικής Περιφέρειας.

H oμάδα του Ντοκ Ρίβερς είχε 51,6% στα τρίποντα (16/31) και επτά διψήφιους σκόρερ, με τους Μπρουκ Λόπεζ με 17 και τον Κάιλ Κούζμα με 16 πόντους να ακολουθούν τον Αντετοκούνμπο.

Τα δωδεκάλεπτα: 39-25, 59-61, 87-96, 113-126

