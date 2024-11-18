Μονακό: Απολύθηκε ο Σάσα Ομπράντοβιτς

Τέλος ο Σάσα Ομπράντοβιτς από τη Μονακό! Το Meridian Sport, με την είδηση να αναπαράγεται και από άλλα σερβικά Μέσα, επικαλείται πηγή κοντά στον σύλλογο και αποκαλύπτει ότι ο 55χρονος κόουτς απολύθηκε από τους Μονεγάσκους!



Ο Ομπράντοβιτς πληρώνει την πολύ κακή παρουσία της ομάδας τόσο στην Ευρωλίγκα όσο και στη Γαλλία. Μόλις χθες (17/11), άλλωστε, η Μονακό ηττήθηκε στην έδρα της από τη Λε Μαν με το βαρύ 86-74, λίγες ημέρες αφότου είχε χάσει στο Πριγκιπάτο και από τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτή είναι η πρώτη απόλυση στη φετινή Ευρωλίγκα!

Μετά την τελευταία εντός έδρας ήττα, η διοίκηση του συλλόγου εκτίμησε ότι, γιατί κατά τη γνώμη της η έβδομη θέση στην Ευρωλίγκα και στο γαλλικό πρωτάθλημα δεν συνάδει με τις φιλοδοξίες της.Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ποιος θα είναι ο διάδοχος του Ομπράντοβιτς σε έναν. Γιατί εκτός από τον ιδιοκτήτη του συλλόγου,, έχεις να αντιμετωπίσεις και τις… ορέξεις του Μάικ Τζέιμς, του Τζόρνταν Λόιντ και άλλων σταρ της ομάδας. Ο Ομπράντοβιτς τα κατάφερε με δεξιοτεχνία για πολύ καιρό, πέτυχεαπό το 2021, όταν ανέλαβε το «τιμόνι» του συλλόγου, αλλά ήρθε η ώρα του χωρισμού.

