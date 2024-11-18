Μονακό: Απολύθηκε ο Σάσα Ομπράντοβιτς

Τέλος ο Σάσα Ομπράντοβιτς από τη Μονακό! Το Meridian Sport, με την είδηση να αναπαράγεται και από άλλα σερβικά Μέσα, επικαλείται πηγή κοντά στον σύλλογο και αποκαλύπτει ότι ο 55χρονος κόουτς απολύθηκε από τους Μονεγάσκους!
Ο Ομπράντοβιτς πληρώνει την πολύ κακή παρουσία της ομάδας τόσο στην Ευρωλίγκα όσο και στη Γαλλία. Μόλις χθες (17/11), άλλωστε, η Μονακό ηττήθηκε στην έδρα της από τη Λε Μαν με το βαρύ 86-74, λίγες ημέρες αφότου είχε χάσει στο Πριγκιπάτο και από τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτή είναι η πρώτη απόλυση στη φετινή Ευρωλίγκα!
Μετά την τελευταία εντός έδρας ήττα, η διοίκηση του συλλόγου εκτίμησε ότι ένα σοκ είναι απαραίτητο στην ομάδα, γιατί κατά τη γνώμη της η έβδομη θέση στην Ευρωλίγκα και στο γαλλικό πρωτάθλημα δεν συνάδει με τις φιλοδοξίες της.
Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ποιος θα είναι ο διάδοχος του Ομπράντοβιτς σε έναν από τους πιο «καυτούς πάγκους» της Ευρώπης. Γιατί εκτός από τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Αλεξέι Φεντορίτσεφ, έχεις να αντιμετωπίσεις και τις… ορέξεις του Μάικ Τζέιμς, του Τζόρνταν Λόιντ και άλλων σταρ της ομάδας. Ο Ομπράντοβιτς τα κατάφερε με δεξιοτεχνία για πολύ καιρό, πέτυχε σπουδαία αποτελέσματα από το 2021, όταν ανέλαβε το «τιμόνι» του συλλόγου, αλλά ήρθε η ώρα του χωρισμού.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.