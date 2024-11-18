Χωρίς Λαρεντζάκη η Εθνική στη Μεγάλη Βρετανία λόγω… Ντόρσεϊ

Οριστικά χωρίς τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη θα ταξιδέψει στη Μεγάλη Βρετανία η Εθνική Ελλάδας για το πρώτο ματς με τους Βρετανούς στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ. Όπως αναμενόταν και επιβεβαίωσε στις δηλώσεις του και ο ομοσπονδιακός προπονητής Βασίλης Σπανούλης, ο Έλληνας γκαρντ δεν θα βρίσκεται στην αποστολή της «γαλανόλευκης», αφού εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι στη 12αδα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια (21/11, 21:15).

Και αυτό διότι ο τραυματισμός του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο ισχίο δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί στο ματς των «ερυθρόλευκων» με τους Βάσκους, επομένως ο Λαρεντζάκης θα πάρει τη θέση του. Αρχικά Ολυμπιακός, ΕΟΚ και παίκτης είχαν συζητήσει και ο παίκτης ήταν να ταξιδέψει κανονικά στη Μεγάλη Βρετανία, αφού ούτως ή άλλως στα περισσότερα φετινά ματς της Euroleague βρίσκεται εκτός αποστολής. Όπως προαναφέραμε, ωστόσο, ο τραυματισμός του Τάιλερ Ντόρσεϊ άλλαξε τα δεδομένα.

Μετά το παιχνίδι της Πέμπτης, πάντως, ο Λαρεντζάκης θα ενσωματωθεί κανονικά στην αποστολή της Εθνικής για το δεύτερο ραντεβού με τη Μ. Βρετανία (24/11, 18:30), στην Πυλαία. Να σημειωθεί, τέλος, πως στην αναμέτρηση της Πέμπτης στη Μεγάλη Βρετανία αρχηγός θα είναι ο Μιχάλης Λούντζης.

Θυμίζουμε, ο Βασίλης Σπανούλης απηύθυνε πρόσκληση σε 16 παίκτες για την προετοιμασία, η οποία θα περιλαμβάνει προπονήσεις στο κλειστό του Περιστερίου τη Δευτέρα, την Τρίτη και το πρωί της Τετάρτης.

Ο αγώνας της Πέμπτης με τη Μεγάλη Βρετανία θα αρχίσει στις 21:30, ενώ την Παρασκευή (22/11) η αποστολή της Εθνικής θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, ενόψει του κυριακάτικου (24/11, 18:30) αγώνα στο κλειστό της Πυλαίας.

Δεδομένου ότι Παναθηναϊκός (22/11 με Ζαλγκίρις στο Κάουνας) και Ολυμπιακός (21/11 με Μπασκόνια στο ΣΕΦ) έχουν υποχρεώσεις στη Euroleague, ο Σπανούλης κάλεσε μόλις τρεις παίκτες των «αιωνίων» στην προετοιμασία, αλλά μετά την εξέλιξη με τον Λαρεντζάκη έμειναν δύο: Ο Δημήτρης Μωραΐτης από τους «πράσινους» και ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ από τους «ερυθρόλευκους».

Ο τελευταίος είναι ένας από τους συνολικά πέντε παίκτες, που δεν είχαν έως τώρα συμμετοχές στην Εθνική, ενώ οι άλλοι τέσσερις είναι οι Νεοκλής Αβδάλας, Στέλιος Πουλιανίτης, Αντώνης Καραγιαννίδης και Γιάννης Καρακώστας.

Αναλυτικά η αποστολή:

Μιχάλης Λούντζης 04/08/1998 1,98 Προμηθέας - 37 G

Δημήτρης Μωραΐτης 03/02/1999 1,90 Παναθηναϊκός - 28 PG

Βασίλης Τολιόπουλος 15/06/1995 1,88 Άρης 19 - PG

Βασίλης Μουράτος 24/11/1997 1,93 Λαύριο 11 - G

Γιάννης Κουζέλογλου 01/04/1995 2,08 ΑΕΚ 11 - F/C

Νίκος Χουγκάζ 04/10/2000 2,08 Ανδόρα 9 - F

Λευτέρης Μαντζούκας 08/07/2004 2,07 Μαρούσι - 3 F

Γιώργος Τανούλης 27/07/2002 2.07 Μαρούσι 2 - C

Ομηρος Νετζήπογλου 18/11/2002 1,95 ΑΕΚ 2 - G

Βαγγέλης Ζούγρης 14/10/2004 2,01 Περιστέρι 1 - C

Ναζ Μήτρου Λονγκ 03/08/1993 1,93 Ολυμπιακός - G

Νεοκλής Αβδάλας 04/02/2006 2,03 Περιστέρι - F

Στέλιος Πουλιανίτης 03/04/1995 1,90 Περιστέρι - G

Αντώνης Καραγιαννίδης 13/04/2002 2,02 Προμηθέας - F/C

Γιάννης Καρακώστας 04/02/2004 1,93 Μαρούσι - G

