Αστυνομικοί Αχαΐας: «2 συνάδελφοί μας τραυματίστηκαν στο Προμηθέας-ΑΕΚ, ο ένας σοβαρά από δολοφονική επίθεση»

«Στις 16 Νοεμβρίου 2024, κατά τη διάρκεια του αγώνα καλαθοσφαίρισης μεταξύ των ομάδων Προμηθέα και ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική της GBL, μετά από αρκετές διακοπές και προειδοποιήσεις των διαιτητών για υβριστικά συνθήματα από οπαδούς της ΑΕΚ, δόθηκε εντολή για την εκκένωση της εξέδρας όπου βρίσκονταν οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας. Κατά τη διαδικασία εκκένωσης, οι Αστυνομικοί δέχθηκαν αντίσταση και επιθέσεις από τους οπαδούς. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν δύο (2) Συνάδελφοί μας, με τον έναν να τραυματίζεται σοβαρά, καθώς από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε, έπεσε από την κερκίδα όπου βρισκόταν.

Πηγή: skai.gr

Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή τη συμπεριφορά των οπαδών, η οποία δεν έχει καμία θέση στα Ελληνικά γήπεδα. Παράλληλα, αναρωτιόμαστε πού βρίσκονται όλα αυτά τα μέτρα που έχει επανειλημμένα διατυμπανίσει η Ελληνική Πολιτεία για τον περιορισμό της βίας στους αθλητικούς χώρους.Επιμένουμε ότι η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πρέπει να σταματήσουν άμεσα την αιμορραγία προσωπικού από τις υπηρεσίες της Αχαΐας μέσω περιορισμένων μεταθέσεων προς αυτή και μαζικών αποσπάσεων από αυτή. Η Αχαΐα έχει αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης, γεγονός που δυστυχώς αποδεικνύεται καθημερινά με άσχημο τρόπο και χρειάζεται πλήρως επανδρωμένες υπηρεσίες. Ακόμα επιβεβλημένη είναι η ανάγκη ίδρυσης μόνιμου Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων στην Πάτρα, πάγιο αίτημα μας που δυστυχώς δεν πραγματοποιείται. Τέλος, περιμένουμε την παραδειγματική τιμωρία των δραστών αυτών των επεισοδίων και των τραυματισμών των Αστυνομικών από την Ελληνική Δικαιοσύνη».

