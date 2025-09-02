Μίτσιτς: Είμαι καλά, ήταν απλώς ένα χτύπημα

Ο Βασίλιε Μίτσιτς αποχώρησε από τον αγώνα της Σερβίας με την Τσεχία μετά από ένα χτύπημα που δέχτηκε στο στήθος και τα πλευρά από τον Τόμας Κίζλινκ. Οι «πλάβι» φοβήθηκαν για τα χειρότερα, ωστόσο ο ίδιος ήταν καθησυχαστικός για την κατάστασή του.

«Είμαι καλά, δέχτηκα απλώς ένα χτύπημα, όλα εντάξει», είπε ο γκαρντ της Χάποελ Τελ Αβίβ, που προορίζεται για αναβαθμισμένο ρόλο μετά τον τραυματισμό του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

«Πιστεύω πραγματικά ότι έχω αποδείξει πως είμαι επαγγελματίας, κάποιος που δίνει πάντα τον καλύτερό του εαυτό, αναμένεται να πάρω περισσότερα λεπτά τώρα που φεύγει ο Μπόγκνταν. Η προσέγγισή μου ήταν πάντα η ίδια», σημείωσε.

Όσο για το παιχνίδι με την Τουρκία, που θα κρίνει και την πρώτη θέση στον όμιλο, είπε: «Η Τουρκία παίζει καταπληκτικά, με το στυλ του κόουτς Αταμάν. Επιτέλους τα βρήκαν καλά, έχουν ξεπεράσει τους τραυματισμούς που είχαν στο παρελθόν, έχουν καλούς παίκτες. Θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι», είπε.

