Μίροτιτς: «Ποτέ δεν ένιωσα Ισπανός»

Τι κι αν αγωνιζόταν για χρόνια στην ACB ως γηγενής, αλλά και κατέκτησε ένα χρυσό σε Ευρωμπάσκετ και ένα χάλκινο σε Ολυμπιακούς Αγώνες με την Ισπανία; Ο Νίκολα Μίροτιτς δήλωσε ευθαρσώς πως δεν νιώθει και πολύ… Ισπανός.



«Ποτέ δεν ένιωσα Ισπανός. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος, ένας Σέρβος από το Μαυροβούνιο, παρότι έπαιξα για την Ισπανία. Πάντως για μένα η Ισπανία ήταν το δεύτερο σπίτι μου, γιατί μου έδωσε μια ευκαιρία και με επηρέασε πολύ. Γι’ αυτό θα είμαι πάντα ευγνώμων», τόνισε ο φόργουορντ της Αρμάνι Μιλάνο.

Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο να παίξει ξανά στην εθνική Ισπανίας. «Δεν πιστεύω πως είναι ρεαλιστικό. Έχω να αγωνιστώ πολλά χρόνια με την Ισπανία (σ.σ. από το 2016), είμαι αφοσιωμένος στην ομάδα μου και κάνω το καλύτερο που μπορώ. Επίσης έχω προσωπικές υποχρεώσεις, την οικογένειά μου και δουλεύω ατονικά το καλοκαίρι. Είμαι και σε μια ηλικία που δεν σκέφτεσαι ποτέ την επιστροφή στην εθνική ομάδα», σημείωσε ο 33χρονος άσος.

