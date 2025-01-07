Οι ευχές του Παναθηναϊκού στον εορτάζοντα Εργκίν Αταμάν

«Χρόνια πολλά στον προπονητή μας, Eργκίν Αταμάν. Ευχόμαστε μια ζωή γεμάτη υγεία, επιτυχίες και ευτυχία!».



Με αυτά τα λόγια, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε τις ευχές της στον Τούρκο προπονητή, που σήμερα κλείνει 59 χρόνια ζωής.

Η ανάρτηση στα social media συνοδεύεται από χαρακτηριστικές φωτογραφίες του Αταμάν, με τις γροθιές υψωμένες και κρατώντας μια από τις δύο μεγάλες κούπες (το πρωτάθλημα) που κατέκτησε με τους «πράσινους» στην πρώτη του σεζόν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.