Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Πότε μπορεί να δοθεί πέναλτι για χέρι

Το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ του Ολυμπιακού και σε βάρος του Παναιτωλικού στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης στο Αγρίνιο είναι από χθες το απόγευμα στο επίκεντρο των συζητήσεων για την Stoiximan Super League.



Ο διαιτητής Σιδηρόπουλος καθ' υπόδειξιν του VAR Ευαγγέλου κλήθηκε να εξετάσει τη φάση σε on field review και ο διεθνής ρέφερι έδειξε την άσπρη βούλα.







Ωστόσο ο κανονισμός για το πότε μπορεί να καταλογιστεί παράβαση για χέρι είναι σαφής. Στον κανόνα 12 με τίτλο «Παραβάσεις και Αντιαθλητική Συμπεριφορά» και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο «Παίξιμο της μπάλας με το χέρι» ο κανονισμός αναφέρει:



«Για τους σκοπούς του ορισμού των παραπτωμάτων παιξίματος της μπάλας με το χέρι, το ανώτερο όριο του βραχίονα θα θεωρείται το κάτω μέρος της μασχάλης. Δεν συνιστά παράβαση κάθε επαφή του χεριού/βραχίονα ενός παίκτη με την μπάλα.



-Πρόκειται για παράπτωμα όταν ο παίκτης:



*αγγίξει με πρόθεση την μπάλα με το χέρι/τον βραχίονα, για παράδειγμα κινεί το χέρι/βραχίονα προς την μπάλα



* αγγίζει την μπάλα με το χέρι/τον βραχίονά του κατά τρόπο που αυτό να καθιστά το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο. Θεωρείται ότι ένας παίκτης έχει καταστήσει το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο, όταν η θέση του χεριού/βραχίονά του δεν προκύπτει ή δεν δικαιολογείται από την κίνηση του σώματος του παίκτη κατά τη συγκεκριμένη φάση. Ο παίκτης, έχοντας το χέρι/τον βραχίονά του σε τέτοια θέση, διακινδυνεύει/ παίρνει το ρίσκο να ακουμπήσει η μπάλα το χέρι/τον βραχίονά του και να του καταλογιστεί παράβαση



-σημειώνει γκολ στο αντίπαλο τέρμα:



*κατευθείαν από το χέρι/βραχίονά του, ακόμα και αν ήταν τυχαίο, συμπεριλαμβανομένου του τερματοφύλακα



* αμέσως αφού η μπάλα έχει αγγίξει το χέρι/βραχίονα του, ακόμα και αν ήταν τυχαίο».



Είναι σαφές πως η ανεπαίσθητη επαφή που είχε με το χέρι στην μπάλα ο παίκτης του Παναιτωλικού δεν εμπίπτει σε κανένα από τα παραπάνω, συνεπώς κακώς καταλογίστηκε πέναλτι από τον διαιτητή Σιδηρόπουλο.

