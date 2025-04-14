Λογαριασμός
Μπαρτσελόνα: Στην αποστολή για Ντόρτμουντ ο Όλμο

Ο Ντάνι Όλμο επέστρεψε στην αποστολή της Μπαρτσελόνα για τη ρεβάνς με την Ντόρτμουντ

Όλμο

Ο Ντάνι Όλμο αποθεραπεύτηκε, επέστρεψε από την Κυριακή στις προπονήσεις και έτσι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Μπαρτσελόνα για τον αυριανό επαναληπτικό προημιτελικό του Champions League απέναντι στην Ντόρτμουντ στη Βεστφαλία.

Αντίθετα, εκτός μάχης είναι ο Αλεχάνδρο Μπαλντέ, που αποχώρησε με θλάση από τον αγώνα του Σαββάτου με τη Λεγκανές και πιθανότατα χάνει και τον τελικό Κυπέλλου με τη Ρεάλ, το επόμενο Σάββατο (26/4).

Οι «μπλαουγκράνα» είναι με το ενάμιση πόδι στα ημιτελικά, καθώς στον πρώτο αγώνα είχαν επικρατήσει 4-0.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Μπαρτσελόνα Champions League
