Μετράει αντίστροφα για Βεζένκοφ ο Ολυμπιακός: Έγινε waive από Ράπτορς, αναμονή 48 ωρών

Ο Σάσα Βεζένκοφ επιστρέφει στο λιμάνι του!

Όπως έγινε γνωστό, οι Τορόντο Ράπτορς αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο και να τον τοποθετήσουν στη waive list. Αυτό σημαίνει πως εφόσον μέσα στο επόμενο 48ώρο δεν βρεθεί ομάδα από το NBA να τον «τραβήξει», κάτι που δεν αναμένεται να συμβεί αφού άπαντες γνωρίζουν την επιθυμία του να αποχωρήσει από τις ΗΠΑ και να επιστρέψει στην Ευρώπη, τότε θα φορέσει και πάλι τα αγαπημένα του ερυθρόλευκα.

Ο Βεζένκοφ, όπως μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM ο Νίκος Ζέρβας, χάρισε όλο το συμβόλαιό του (6,7 εκατ. δολάρια) με σκοπό να πάρει την ελευθέρας του και να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Στο μέρος που έχει πραγματοποιήσει τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του και του έδωσαν το δικαίωμα να δοκιμάσει την τύχη του στον μαγικό κόσμο του NBA.

Με τους Πειραιώτες υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία, με τον Σάσα Βεζένκοφ να αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4+1 ετών, ενώ οι απολαβές του σε βάθος πενταετία θα φτάνουν τα 20 εκατ. ευρώ (με τα μπόνους να περιλαμβάνονται).

Πλέον, τα πάντα δείχνουν να παίρνουν τον δρόμο τους και το νερό μπαίνει στ' αυλάκι. Ο Σάσα Βεζένκοφ μπήκε στη λίστα των ελεύθερων παικτών (σσ. waive list) όπως επιθυμούσε, θα κάνει υπομονή για να περάσει το 48ωρο και εν συνεχεία θα ανακοινωθεί η μεγάλη επιστροφή στον Ολυμπιακό!

