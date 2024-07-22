Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη ο Σίστο

Πάτησε Ελλάδα ο Πιόνε Σίστο. Ο Δανός εξτρέμ βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Άρη.
Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής αφίχθη το βράδυ της Δευτέρας (22/07) και αναμένεται αύριο να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «κίτρινους».
Mέσα στην εβδομάδα, ο Σίστο θα μεταβεί στην Ολλανδία, ούτως ώστε να ενσωματωθεί στην αποστολή της ομάδας του Άκη Μάντζιου.
Πηγή: sport-fm.gr
