ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΟ: Αναπληρωτής πρόεδρος ο Τζώρτζογλου

Νέα εποχή στην ΕΠΟ, με τον Μάκη Γκαγκάτση να αναλαμβάνει την προεδρία. Μάλιστα, ο νέος πρόεδρος της ομοσπονδίας να λαμβάνει τις πρώτες αποφάσεις του και να ανακοινώνονται σχετικά:

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, υπό τον κ. Χρυσόστομο Γκαγκάτση, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις.

Δυνάμει του άρθρου 33 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας (Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής) και κατόπιν εισήγησης εκ μέρους του νεοεκλεγέντος προέδρου κ. Γκαγκάτση και ψηφοφορίας των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, στις υπόλοιπες θέσεις του προεδρείου εξελέγησαν ομόφωνα:

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ν. Τζώρτζογλου

Α’ Αντιπρόεδρος: Β. Δημητρακοπούλου

Ταμίας: Α. Αντωνίου

Υπενθυμίζεται ότι τη θέση του Β’ Αντιπροέδρου καταλαμβάνει αυτοδίκαια ο πρόεδρος της Super League 1 (Ε. Μαρινάκης).

Με εισήγηση του κ. Γκαγκάτση, Εκτελεστική Διευθύντρια ορίστηκε η κ. Δόμνα Τσιώνη.

Ορίστηκαν οι Πρόεδροι των Διαρκών και Ειδικών Επιτροπών της Ομοσπνδίας ως εξής:

Επιτροπή Εθνικών Ομάδων

Κ. Βρακάς

Επιτροπή Διοργανώσεων

Β. Σιδέρης

Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών

Γ. Αποστόλου

Τεχνική Επιτροπή

Γ. Χατζησαρόγλου

Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών

Π. Καρράς

Ιατρική Επιτροπή

Κ. Κωνσταντινίδης

Επιτροπή Ασφαλείας και Γηπέδων

Δ. Κουπτσίδης

Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων

Α. Αντωνίου

Εκπρόσωπος ΕΠΟ στη Super League 1

A. Τόκας

Εκπρόσωπος ΕΠΟ στη Super League 2

Δ. Κουπτσίδης

Η πλήρης σύνθεση των Επιτροπών θα ανακοινωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Πηγή: skai.gr

